Nach ESC-Moderation: Hazel Brugger hat 70.000 Follower mehr

Comedienne Hazel Brugger (31) hat sich mit ihrer Moderation des Eurovision Song Contests in Basel laut 20 Minuten jetzt auch international einen Namen gemacht. Die 31-Jährige begeisterte bei den Shows mit ihrem Humor und gewann dadurch nicht nur die Herzen der ESC-Fans, sondern auch zahlreiche neue Follower auf Instagram. Satte 70.000 der insgesamt über eine Million Follower verdankt sie ihrer Performance beim ESC, wie Hazel in einem Dankes-Post erklärte. Begleitet wurde sie bei der Moderation von Sandra Studer und Michelle Hunziker (48) beim großen Finale.

Neben diesem neuen Meilenstein bringt die ESC-Erfahrung für Hazel weitere Überlegungen mit sich. Auf Instagram verriet die Comedienne, dass sie vermehrt Anfragen für englischsprachige Comedy-Shows erhalte und über eine internationale Karriere nachdenke. Hazel hat eine enge Verbindung zur englischen Sprache: In den USA geboren, lebte sie als Austauschschülerin in Australien und hätte beinahe in Schottland gewohnt. Zudem konsumiert sie privat fast ausschließlich englischsprachige Medien. "Comedy auf Englisch zu machen, ist für mich irgendwie 'einfacher' und 'natürlicher'", gestand sie in ihrem Post und kündigte an, dass ihre Fans in Zukunft noch einiges von ihr erwarten können.

Die ereignisreiche ESC-Woche bedeutete nicht nur beruflichen Erfolg, sondern brachte Hazel auch persönliche Freude. Ihr lang gehegter Traum, Teil der internationalen Comedy-Welt zu werden, scheint nun greifbarer denn je. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann Thomas Spitzer (36), mit dem sie ihre Vorliebe für englischsprachigen Content teilt. Doch bevor es mit neuen Comedy-Projekten weitergeht, gönnt sich die Comedienne erst einmal eine Auszeit. "Ich brauche Urlaub", ließ sie ihre Followerschaft wissen.

Getty Images Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer, 2025

Getty Images Hazel Brugger und Sandra Studer beim ESC-Halbfinale 2025

