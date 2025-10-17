Unheilbar krank: So ging es Katharina Eisenblut mit Diagnose

Katharina Eisenblut (31) hat im Promiflash-Interview einen Einblick in den Moment gewährt, als sie von ihrer unheilbaren Krankheit erfuhr. Die DSDS-Bekanntheit beschreibt diesen Augenblick als schockierend, doch anstatt sich von der Diagnose unterkriegen zu lassen, traf sie eine bewusste Entscheidung: "Ehrlich gesagt – ich habe es einfach angenommen. Natürlich war das im ersten Moment ein Schock, aber ich glaube fest daran, dass alles im Leben seinen Sinn hat – auch wenn man ihn erst später erkennt." Welche Krankheit genau sie betrifft, möchte Katharina derzeit jedoch noch nicht öffentlich machen.

Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich die 31-Jährige kämpferisch und entschlossen, ihren neuen Lebensumständen mit positiver Energie zu begegnen. "Ich habe mich entschieden, keine Angst mehr vor dem zu haben, was ich nicht ändern kann, sondern das Beste daraus zu machen", betonte sie. Offen mit ihrer Erkrankung umzugehen, ist für die Sängerin von großer Bedeutung, denn sie möchte Betroffenen Mut machen, die ähnliche Erfahrungen durchleben. Obwohl sie angekündigt hat, in Zukunft mehr Details zu ihrer Diagnose preiszugeben, liegt für sie derzeit der Fokus darauf, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen.

Schon vor zwei Tagen hatte die Sängerin ihre Community per Instagram-Story über ihren Gesundheitszustand informiert. "Die Klinik ruft", schrieb Katharina damals und kündigte an, ihre Untersuchungen transparent zu machen. Offen berichtete sie von Tagen, an denen sie kaum noch laufen konnte, und schilderte, dass die Erkrankung bereits ihre Organe belastete. Sie teilte ehrlich: "Mein Körper tut oft einfach nur weh." Auch alternative Behandlungsmethoden wie Schröpfen oder Blutreinigung hätten ihr nicht geholfen.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, September 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic, Oktober 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin