Komikerin Hazel Brugger bekommt ihre eigene Comedy-Talkshow

Hazel Brugger (31) startet mit einer eigenen Talkshow durch! Auf der grellgelben Couch von "Hazel sieht gelb" empfängt die Stand-up-Komikerin seit dem 18. April prominente Gäste, um mit ihnen über persönliche Erlebnisse, absurde Fragen und die Themen des Alltags zu plaudern. Die erste Staffel umfasst laut einer Pressemitteilung sieben Folgen und läuft beim Streaminganbieter Pluto TV. Für die Auftaktfolge holt sich die Schweizerin den Rapper Ski Aggu (27) ins Studio. Anschließend wird es wöchentlich neue Episoden geben, bis die Staffel am 30. Mai ihren Abschluss findet.

Aus der ersten Folge mit dem "Junge Baller"-Interpreten postete Hazel einen kurzen Ausschnitt auf Instagram. Darin unterhalten sich die beiden über die Attraktivität des Newcomers, der immer eine Skibrille trägt. "Leute, die mich ohne Brille sehen, sagen häufig: 'Ich dachte, du wärst viel hässlicher'", berichtet der Berliner darin. Seine Gesprächspartnerin scherzt daraufhin: "Du hast sozusagen Schrödingers Hotness. Solange man nicht unter die Brille guckt, kann man sich alles vorstellen."

Neben der Talkshow steht für Hazel bald ein weiteres spannendes Projekt an. Die zweifache Mutter ist eine der drei Moderatorinnen des Eurovision Song Contests. Das Musikevent findet in diesem Jahr vom 13. bis 17. Mai in der Schweiz statt. Auf den Auftritt an der Seite von Sandra Studer und Michelle Hunziker (48) freut sich die 31-Jährige schon lange. "Ich denke mir immer wieder: 'Oh Gott, ich komme aus einem kleinen Schweizer Dorf, wo jeder jeden kennt, und jetzt darf ich einfach Europas größte Show moderieren'", schwärmte sie Anfang des Jahres auf Social Media.

Getty Images Ski Aggu auf dem Hurricane Festival 2024

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und ihre Tochter im Februar 2023

