Fans genervt: Edith Stehfest teilt neues Bild von einem Mann

Edith Stehfest (30) erfährt erneuten Gegenwind auf Instagram. Die Musikerin teilte in ihrer Story ein weiteres Foto eines unbekannten Mannes, der offenbar eine besondere Rolle in ihrem Leben spielt. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt ihn oberkörperfrei neben einem schwarzen Hund liegend. Dazu schrieb Edith lediglich: "Babys." Während einige Fans neugierig über die Identität des Mannes spekulieren, kritisieren andere Nutzer die Aktion der zweifachen Mutter scharf: "Solche Bilder müssen nicht sein. Das kommt schon sch*iße rüber."

In den Kommentaren der Story hagelt es heftige Vorwürfe – auch zu ihrer Rolle als Mutter. "Einfach mal die eigenen Kinder eingetauscht", schreibt ein Nutzer. Ein anderer Kommentar lautet: "Natürlich hast du ein Recht auf eine neue Liebe, aber dein Verhalten geht auf die Kosten der Kinder." Doch es gibt auch Stimmen, die Edith verteidigen, wie zum Beispiel: "Alter, was geht bei euch ab, habt ihr eine Ahnung, wie das Privatleben aussieht – nein. Also weiter scrollen und Klappe halten." Ob Edith tatsächlich einen neuen Mann an ihrer Seite hat, bestätigte sie bisher aber nicht offiziell.

Einige Social-Media-Nutzer verglichen den Herren auf Ediths neuem Foto wiederum mit ihrem Noch-Ehemann Eric Stehfest (36): "Hm, Ähnlichkeit zum Eric ist ja schon da!" Das Liebes-Aus der Realitystars wurde Ende September bestätigt, beide sollen aber schon eine Weile getrennte Wege gehen. Wie der Schauspieler gegenüber RTL verriet, zeigt sich seine Ex seither äußerst experimentierfreudig: "Edith hat seit geraumer Zeit ihren Spaß, und ich glaube, dass viele neue Partner an ihrer Seite sind." Dennoch lege sie ihm gegenüber ein eifersüchtiges Verhalten an den Tag – trotz der Trennung.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Musikerin

Instagram / edithstehfest Unbekannter Mann aus Edith Stehfests Story

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern