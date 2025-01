Für Hazel Brugger geht mit ESC-Moderation Traum in Erfüllung

Hazel Brugger (31) ist Teil des Moderatorinnen-Trios, das dieses Jahr den Eurovision Song Contest in Basel moderiert – mit dieser Gelegenheit geht für die Schweizerin ein "Traum in Erfüllung", wie sie ihren Fans auf Instagram erklärt. "Ich denke mir immer wieder: 'Oh Gott, ich komme aus einem kleinen Schweizer Dorf, wo jede jeden kennt und jetzt darf ich einfach Europas größte Show moderieren'", schwärmt Hazel von ihrer Chance und bedankt sich anschließend bei Gesangstalent Nemo (25). Mit Nemos Sieg des ESC 2024 stand nämlich fest, dass der Gesangswettbewerb im folgenden Jahr in der Schweiz ausgerichtet wird.

Für Hazel gehöre der ESC einfach dazu. Sie liebe ihn, vor allem dafür, dass "für ein paar Wochen im Jahr Künstler:innen eine Stimme gegeben [werde]", die sie sonst nicht hören würde, meint die Comedian dankbar und ergänzt: "Ich liebe die ESC-Fans und ich liebe die Offenheit und Liebe, für die der Contest steht." Da sie irgendwann mal gelesen habe, dass "viele Millionen Leute" bei der Show zuschauen, fokussiere sie sich nun wohl voll und ganz auf die Vorbereitungen. "Ich freue mich jetzt erstmal darauf, ganz viele 'Hausaufgaben' zu machen und mir nochmals alle Highlights der letzten 68 Ausgaben anzuschauen", schreibt Hazel weiter und scherzt, dass ihr und ihrer Familie "akustisch sehr intensive vier Monate" bevorstehen werden, da sie sehr zu Ohrwürmern neige und diese dann zuhause vor sich hin trällere.

Hazel wird den diesjährigen ESC gemeinsam mit Sandra Studer und Michelle Hunziker (47) moderieren. Während Letztere zwar nur beim großen Finale am 17. Mai dabei sein wird, begleiten ihre zwei Kolleginnen aber auch schon die zwei Halbfinals, die wenige Tage zuvor am 13. und 15. Mai stattfinden sollen. In diesen entscheidet sich dann, welche 20 Länder neben Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und der Schweiz noch ins ESC-Finale einziehen werden.

Getty Images Nemo, Musiktalent

Getty Images Michelle Hunziker, Oktober 2024 in Rom

