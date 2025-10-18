Jeje Lopes und Joena haben BFF-Streit bei "Love Island VIP"

Bei Love Island VIP krachte es zuletzt gewaltig zwischen den langjährigen Freundinnen Jeje Lopes und Joena Steilen. In Folge 14 der Show entlud sich ein Streit, nachdem Joena – nach ihrem Einzug in die Villa – begonnen hatte, mit Umut (28) zu flirten, dem Couple ihrer besten Freundin Jeje. Im Schlafsaal kam es schließlich zum angespannten Gespräch zwischen den beiden Streithähnen. Joena verteidigte sich mit den Worten, Umut habe ihr vermittelt, dass zwischen ihm und Jeje noch nichts Ernstes sei. Doch Jeje wollte von dieser Erklärung nichts hören: "Warum hast du mitgemacht, wenn du nicht wusstest, was los war?", entgegnete sie wütend.

Die Auseinandersetzung endete tränenreich: Joena entschuldigte sich schließlich bei ihrer Freundin, aber Jeje war nicht bereit, die Entschuldigung anzunehmen und verweigerte sogar eine versöhnliche Umarmung. "Das ist mir alles egal, du hättest einfach sagen können, 'ich habe Scheiße gebaut, es tut mir leid'. Warum fällt das allen so schwer?", äußerte sie später entnervt im Einzelinterview. Joena, die sich offensichtlich in einer unangenehmen Lage befand, zweifelte dennoch an Umuts Ehrlichkeit und fragte sich: "War ich so blind oder ist Umut einfach nur ein riesiger Lügner?" Weinend verließ Jeje schließlich das Gespräch und machte ihrem Schmerz Luft: "Umut zu verlieren tut mir weh und es verletzt mich, aber eine Freundschaft zu verlieren ist noch mal eine andere Liga."

Am nächsten Morgen war das Verhältnis der einstigen besten Freundinnen weiterhin eisig. Joenas Versuch, die Wogen zu glätten, wurde konsequent von Jeje ignoriert. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden Reality-Sternchen ihre zerbrochene Freundschaft in der verbleibenden Zeit bei "Love Island VIP" noch kitten können. Im Laufe des Formats hatten Jeje und Joena in der Vergangenheit häufig betont, wie wichtig sie sich gegenseitig seien. Dieses Kapitel des Dramas zeigt jedoch, wie leicht Loyalität und Vertrauen in einer solchen Situation ins Wanken geraten können, wenn persönliche und romantische Interessen kollidieren.

Collage: RTLZWEI, IMAGO / Future Image Collage: Jeje Lopes und Joena Steilen

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Joena Steilen