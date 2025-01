Diese zwei Frauen moderieren mit Michelle Hunziker den ESC

Am 13. Mai findet zum 69. Mal der Eurovision Song Contest statt. Mit einem Sieg konnte das Musiktalent Nemo (25) im vergangenen Jahr den Musikwettbewerb in das Heimatland holen. Bislang war aber noch nicht bekannt, wem die Ehre zuteilwird, das Publikum in Basel und vor den Fernsehern in ganz Europa durch den Abend zu begleiten. Jetzt ist es raus! In einem Live-Video des Schweizer Newsportals 20 Minutes wurden die Gesichter des diesjährigen ESC bekannt gegeben: Hazel Brugger (31), Michelle Hunziker (47) und Sandra Studer bilden das Moderations-Trio.

Bereits heute Morgen wurde spekuliert, dass die Ex-Frau von Eros Ramazzotti (61) bei dem diesjährigen ESC eine Rolle spielen wird. Tatsächlich wird Michelle aber nur am 17. Mai – dem großen Finale – gemeinsam mit den anderen zwei Frauen auf der Bühne stehen. Hazel und Sandra hingegen werden bereits die zwei Halbfinale moderieren. Diese finden wenige Tage zuvor – am 13. Mai und am 15. Mai – statt. Hier entscheidet sich, welche 20 Länder neben Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien und der Schweiz ins Finale einziehen.

Mit den drei Frauen hat sich das Gastgeberland nicht nur eine Menge Frauenpower, sondern auch geballte Prominenz auf die Bühne geholt. Hazel Brugger ist nicht nur eine Schweizer Comedian und Autorin, mit ihren Auftritten und Publikationen feiert sie Erfolge im gesamten deutschsprachigen Raum. Michelle Hunziker machte sich mit Hits wie "If I Ever Fall in Love" und "Get Out" international einen Namen als Popstar, während Sandra Studer selbst schon einmal als Talent beim ESC ihr Heimatland vertrat. 1991 verzauberte sie das Publikum mit ihrem Song "Canzone per te" und sicherte sich den fünften Platz.

Getty Images Hazel Brugger, Komikerin

Instagram / sandra_studer Sandra Studer, TV-Moderatorin

