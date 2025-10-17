Nach seinem Verschwinden: Kevin Njie meldet sich erstmals

Kevin Njie (29) hat sich zum ersten Mal öffentlich geäußert, nachdem er in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt hatte. Der Sportler und Reality-TV-Star war plötzlich während seines Aufenthalts auf Bali verschwunden, was seine Ex-Frau, Familie und Freunde dazu veranlasste, öffentlich nach ihm zu suchen. Kevin wurde schließlich wohlbehalten gefunden, doch die Aufregung um sein Verschwinden ließ nicht nach. In einer Story auf Instagram wandte er sich jetzt direkt an seine Fans und Unterstützer: "Danke an alle, die mir geschrieben haben, die sich Sorgen gemacht und mich gesucht haben. Ich hatte keine Ahnung, was da alles im Internet los war, und es hat mich ehrlich berührt zu sehen, wie viele Menschen an mich gedacht haben."

Kevin nutzte die Gelegenheit, um auch scharfe Kritik an den Medien zu äußern. Laut seiner Aussage seien viele der Informationen rund um sein Verschwinden komplett verzerrt und übertrieben dargestellt worden. "An diesem Beispiel sieht man gut, wie die Medien arbeiten, wie sie manipulieren und Geschichten ausschmücken", schrieb er. Besonders unzufrieden zeigte er sich über verschiedene kursierende Theorien und Gerüchte, die sein Schweigen und seine Situation zum Gegenstand spekulativer Berichterstattung machten. Gleichzeitig kündigte er an, nach einer geplanten Social-Media-Pause ein offizielles Statement abzugeben: "Ich werde mich in Ruhe dazu äußern, wenn ich selbst verarbeitet habe, was passiert ist."

Kevin, der nicht nur als Sportler, sondern auch als Model und Reality-TV-Star bekannt ist, scheint weiterhin eine starke Bindung zu seinen Unterstützern und Fans zu haben. In seinen bisherigen öffentlichen Auftritten blieb er stets zugänglich und sympathisch, trotz der Herausforderungen, die das Leben im Rampenlicht mit sich bringt. Über die genauen Umstände seines Verschwindens und die kolportierte Teilnahme an einem "Ayahuasca-Ritual", über die die Bild zuvor berichtet hatte, schwieg Kevin bisher.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevin.njie Kevin Njie im März 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Kevin Njie, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / kevin.njie Kevin Njie, Realitystar

Anzeige