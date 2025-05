Hazel Brugger spricht offen über Kampf mit Depressionen

Hazel Brugger (31) hat in einem offenen Interview über eine schwere Phase in ihrem Leben gesprochen. Die Comedian, die am Samstag den Eurovision Song Contest moderieren wird, verriet, dass sie in der Vergangenheit mit Depressionen zu kämpfen hatte. Besonders das Jahr 2020 habe sie psychisch stark belastet. Die Corona-Pandemie, die Auswirkungen auf die Kulturbranche und die Geburt ihrer Tochter führten dazu, dass Hazel sich emotional erschöpft fühlte. "Sowohl die Welt im Ganzen als auch mein Leben im Privaten hatten sich komplett verändert", sagte sie im Gespräch mit dem Spiegel.

Ihre Erkrankung habe laut Hazel zunächst schleichend begonnen. Was sie zunächst für Erschöpfung hielt, stellte sich schließlich als ernsthafte Depression heraus. Die Moderatorin erklärte offen, dass sie Medikamente nahm, um sich zu stabilisieren. Dabei sei ihr Humor trotz der schwierigen Zeit nicht verloren gegangen. Besonders im Zusammenspiel mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer (36) sei er ein Ventil gewesen, um Emotionen abzubauen. Darüber hinaus lernte sie in dieser Zeit, Grenzen zu setzen, und erkannte die Wichtigkeit des Neinsagens. "Man darf vor Dingen weglaufen, wenn man sie nicht machen möchte", so Hazel.

Hazel, die in der Schweiz aufgewachsen ist, hat sich in den vergangenen Jahren als beeindruckende Entertainerin etabliert, bleibt dabei aber authentisch und nahbar. Gegenüber Bild erklärte sie, dass extreme Persönlichkeiten wie sie häufig ein emotionales Auf und Ab erleben könnten und dass der Beruf als öffentliche Person dies möglicherweise verstärke. Trotz ihrer Erfahrungen mit der Depression hat Hazel ihre Leidenschaft für die Comedy nie verloren und nutzt ihren Humor, um sich und ihr Publikum durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu tragen.

Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und ihr Mann Thomas Spitzer im April 2020

ProSieben/ Florida TV / Julian Mathieu Hazel Brugger bei "Wer stiehlt mir die Show?"