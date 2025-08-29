Rapper Mois ist offenbar aus der Psychiatrie ausgebrochen

Rapper Mois (34), der mit bürgerlichem Namen Zelemkhan Arsanov heißt, sorgt erneut für Schlagzeilen. In sozialen Netzwerken kursieren Videos, in denen er behauptet, "wieder zuhause" zu sein, obwohl er sich offenbar zuvor in der Psychiatrie befunden haben soll. Das berichtet raptastisch. Eine offizielle Bestätigung zu einem möglichen Ausbruch gibt es bisher jedoch nicht. In den Clips wirkt der 34-Jährige aufgebracht und spricht in wirren, zusammenhangslosen Sätzen über Glauben, Identität und andere Themen. Gleichzeitig zeigen die Mitschnitte ein wechselhaftes, teils chaotisches Auftreten, das Fans in Alarmbereitschaft versetzt hat.

In den viralen Videos, die auf Plattformen wie TikTok und X zahlreiche Aufrufe generierten, sind beunruhigende Momente festgehalten. So legt der Rapper in einem Clip ein Kreuz ab und spricht davon, über seinen Glauben nachzudenken. Er verwendet religiöse Floskeln, zitiert Popkultur und ruft widersprüchliche Botschaften aus. Die Reaktionen seiner Community reichen von Besorgnis über seinen Zustand bis hin zu Spekulationen über eine inszenierte Aktion. Auch seine Begrüßung: "Shabbat Shalom, euer Bruder ist nach Hause gekehrt", ließ viele ratlos zurück, ob er die Aussage wörtlich oder im übertragenen Sinne meinte.

Bereits vor einigen Monaten hatte Mois mit einem drastischen Wandel seines Äußeren auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Damals präsentierte der Musiker seiner Community ein neues Gesichtstattoo, das ihn auffällig an den "Joker" aus Batman erinnerte. In einem Video zeigte Mois, dass er sich das rote Grinsen quer über die Wangen stechen ließ. Zusätzlich kamen Schriftzüge und Kratzmuster auf der Stirn hinzu. Dieser radikale Look-Wechsel ließ viele Fans erschrocken zurück.

Instagram / zois.kaiser Mois, März 2025

Instagram / zois.kaiser Mois, Influencer, Rapper und Model

Instagram / zois.kaiser Mois, April 2025

