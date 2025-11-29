Comeback auf YouTube: Mois kehrt nach seiner Sperre zurück

Mois (34), der mit bürgerlichem Namen Zelemkhan Arsanov heißt, feiert sein überraschendes Comeback auf YouTube. Der Social-Media-Star nutzte jetzt das von der Plattform neu eingeführte "Zweite Chance"-Programm, um seinen Kanal "zet.montana" zu reaktivieren. Obwohl sein Hauptkanal mit mehr als zwei Millionen Abonnenten weiterhin gesperrt bleibt, war die Freude groß. Die Bestätigung von YouTube erhielt er laut Raptastisch während eines Livestreams, was er als einen "legendären Moment" und "Gänsehaut-Erlebnis" beschrieb. Seit einigen Wochen hatte der 34-Jährige seine Rückkehr angedeutet, für seine Fans dürfte dies ein langersehntes Ereignis sein.

Das "Zweite Chance"-Programm, das es erst seit wenigen Wochen gibt, ermöglicht gesperrten Creatorn, teilweise zu YouTube zurückzukehren, unter der Bedingung, dass mindestens ein Jahr seit der Sperrung vergangen ist. Diese Funktion soll Wiederholungstäter abschrecken und gleichzeitig eine Möglichkeit für Reue und Neustart bieten. Mois ist einer der ersten bekannten Fälle, der von diesem Programm profitiert. Sein reaktivierter Kanal enthält derzeit nur eine neun Monate alte Single. Welche Inhalte er künftig plant, ließ der ehemalige Rapper offen. Gleichzeitig sorgt sein Comeback für gemischte Reaktionen. Während viele Zuschauer ihn unterstützen, übt ein Teil Kritik an der Entscheidung der Videoplattform.

Mois, der einen beispiellosen Absturz hinter sich hat, arbeitete sich in den vergangenen Monaten spürbar zurück ins Leben. Nach seinem Aufenthalt in der Psychiatrie zeigte er auf TikTok seine Transformation und hat dort mittlerweile eine Community von über 576.000 Followern. Mit Fitness und einem strukturierten Alltag versucht er, dauerhafte Stabilität aufzubauen. Wer ihn länger verfolgt, kennt den Mix aus impulsiven Momenten, ehrlichen Geständnissen und dem Drang, den Kontakt zur Community nicht abreißen zu lassen – eine Beziehung, die nun wieder dort auflebt, wo seine Internetkarriere einst begann.

Instagram / zoiszet Rapper Mois, November 2025.

Instagram / zois.kaiser Mois, März 2025

Instagram / zois.kaiser Mois, April 2025

