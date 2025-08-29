R&B-Musiker Mario Dewar Barrett wird zum ersten Mal Vater

Mario Dewar Barrett freut sich über eine ganz besondere Neuigkeit: Der Sänger wird zum ersten Mal Vater. Auf Instagram teilte der "Let Me Love You"-Interpret diese erfreuliche Nachricht mit seinen Fans und postete ein Foto, auf dem er liebevoll seine Hand auf den Babybauch seiner Freundin Esmeralda Rios legt. Dazu schrieb er: "Da drin ist ein ganzes Universum! Ich kann es kaum erwarten." Informationen über das Geschlecht des Babys oder den errechneten Geburtstermin bleiben bis jetzt jedoch geheim.

Musikalisch meldete sich Mario ebenfalls eindrucksvoll zurück. Mit seinem sechsten Studioalbum "Glad You Came" brachte er Ende 2024 neue Songs heraus, die ihm in den US-amerikanischen R&B-Charts großen Erfolg bescherten. Die Single "Keep Going (Aaaaahhhhh)" schaffte es in die Top 10 – ein Meilenstein, den der 39-Jährige zuletzt vor 20 Jahren mit seinem Welterfolg "Let Me Love You" feierte. Der Song war damals ein Nummer-1-Hit in den USA und Deutschland und erreichte hierzulande sogar Dreifach-Gold.

Neben der Musik war Mario auch in der Filmwelt aktiv: 2006 feierte er sein Schauspieldebüt in dem Kult-Tanzfilm "Step Up", gefolgt von einer Rolle in "Freedom Writers" an der Seite von Hilary Swank (51). Größere Leinwanderfolge blieben aus, doch der Musiker konnte seine Fans anderweitig begeistern, unter anderem mit seiner Teilnahme an der US-Version von The Masked Singer, wo er im Finale den zweiten Platz belegte. Privat scheint er nun das größte Glück gefunden zu haben: Mit Esmeralda erwartet er ein gemeinsames Kind und könnte kaum glücklicher sein.

Getty Images Mario Dewar Barrett, August 2014

Instagram / marioworldwide Mario Dewar Barrett mit seiner Freundin, August 2025

Instagram / marioworldwide Mario Dewar Barrett, August 2025

