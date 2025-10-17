Sie ist der aktuelle Fanliebling bei "Promi Big Brother"

Bei Promi Big Brother sind die Bewohner der Baustelle auf die Gunst der Zuschauer angewiesen. In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 17. Oktober, 09:50 Uhr] zu der Top Ten des Formats gibt es dabei eine klare Favoritin: Die Influencerin Karina2you belegt mit 389 von 1.245 Stimmen, und damit 31,2 Prozent, den ersten Platz im Voting. Hinter ihr reiht sich ein bekanntes Fernsehgesicht ein: Jimi Blue Ochsenknecht (33) konnte sich mit 211 Stimmen 16,9 Prozent der Votes sichern. Die Entertainerin Désirée Nick (69) belegt mit 13,5 Prozent und 168 Stimmen den dritten Rang.

Hinter der Top drei folgen Achim Petry (51), Michael Naseband (60), Satansbratan (26) und Harald Glööckler (60). Die letzten Plätze in der Rangliste nehmen Andrej Mangold (38), Paco Herb und Laura Maria Lettgen (30) ein. Für Paco endete die Reise plötzlich in der gestrigen Liveshow. Nachdem er gemeinsam mit Karina, Michael und Désirée nominiert wurde, konnten sich die anderen drei Teilnehmer durch die Zuschauer retten. Der Realitystar nahm seinen Exit mit Fassung. "Ich hatte bis hierhin Spaß", sagte er zum Abschied.

Auch im Haus konnte Karina viele Sympathiepunkte für sich gewinnen. Die TikTokerin berichtete vor einigen Tagen im Rahmen der Lebenslinien von ihrer schwierigen Vergangenheit. Als Kind wurde sie von ihrem Vater misshandelt und gefoltert. Viele ihrer Mitstreiter waren davon zu Tränen gerührt. Ex-Bewohnerin Christina Dimitriou (33) erklärte im Promiflash-Interview: "Das war so schlimm, dass ich einen halben Tag nur am Heulen war. Das, was sie erlebt hat, das ist kein Spaß. Als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gesagt: 'Okay, wir können alle unsere Koffer nehmen und gehen. Sie hat schon gewonnen.'"

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2025

Instagram / karina2you Karina2you, Influencerin

