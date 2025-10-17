Ist der Schnitt schuld? Sarah-Jane kontert Promi-BB-Kritik

Sarah-Jane Wollnys (27) Teilnahme an Promi Big Brother stieß im Netz auf negative Reaktionen. Auf Instagram kommentierten Nutzer etwa: "Mit Promi-BB hat sie sich keinen Gefallen getan." Im Promiflash-Interview bezieht die TV-Bekanntheit nun Stellung – und schiebt ihre Wirkung nach außen offenbar vor allem auf den Schnitt der Produktion. "Ich war dort so, wie ich bin. Ich war ehrlich, direkt und habe mich geöffnet. Aber ich habe halt leider auch nicht in der Hand, was dann am Ende des Tages davon in der Livesendung gezeigt wird", erklärt sie.

Die 27-Jährige verweist darauf, dass manche Zuschauer beim Livestream einen anderen Eindruck von ihr gewonnen hätten, als er in den Zusammenschnitten der Show vermittelt wurde. Gleichzeitig lässt sie offen, ob sie nochmals an einem Format wie "Promi Big Brother" teilnehmen würde. "Es ist schwierig zu sagen, [...]. Um das alles beurteilen zu können, muss ich erst mal das Format selber schauen, um mir ein eigenes Bild zu machen und um zu schauen, ob das, was ich gehört habe, so stimmt oder eben nicht", betont sie gegenüber Promiflash.

Sarah-Jane gehört seit Jahren zu den festen Größen im deutschen Reality-TV. Bekannt wurde sie durch die Serie Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, in der sie zusammen mit ihrer Mutter Silvia und ihren vielen Geschwistern Einblicke in ihr Familienleben gibt. Bei "Promi Big Brother" konnte sie sich nun einmal allein präsentieren – und trotz Zuschauerkritik empfindet sie ihre Teilnahme als positive Erfahrung. "Ich habe die Zeit genossen, sehr viel über mich gelernt und ich danke euch allen für die Unterstützung", betonte sie nach ihrem Exit auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025