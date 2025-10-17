Nach Verhaftung: Lil Nas X zeigt sich entspannt und erholt

Lil Nas X (26) ist zurück auf den Straßen von Los Angeles. Der Rapper zeigt sich in Santa Monica bei Erledigungen – in einer lässigen Jeansjacke, dazu Cowboy-Stiefel – und macht sogar einen Zwischenstopp in einem Park, bevor er in einen weißen Jeep steigt. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt seit seiner Festnahme am 21. August, als er verwirrt und nahezu nackt durch das San Fernando Valley lief und dabei gefilmt wurde. Dabei geriet er in eine Konfrontation mit der Polizei, nachdem Anwohner ihn gemeldet hatten. Beobachter beschreiben ihn laut TMZ jetzt als erholt und gefasst.

Der 26-Jährige durchlief zuletzt eine stationäre Behandlung, bevor er sich nun wieder in der Öffentlichkeit zeigt. Hintergrund sind die Vorwürfe, die nach seiner Festnahme erhoben wurden: drei Anklagepunkte wegen Körperverletzung mit Verletzungsfolge gegen Polizeibeamte sowie ein weiterer wegen Widerstands gegen einen Vollstreckungsbeamten. Nach Angaben der Polizei sei er nach dem Vorfall zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, da die Annahme im Raum stand, der Sänger könnte auf Drogen sein. Erst später wurde der zweifache Grammy-Gewinner dann in Gewahrsam genommen.

Der Musiker, der mit "Old Town Road" weltweit Berühmtheit erlangte, ist bereits bekannt für seine provokante Art. In der Vergangenheit machte er immer wieder Schlagzeilen, sei es durch gewagte Musikvideos oder unkonventionelle Auftritte. Die rechtlichen Schwierigkeiten werfen jedoch einen Schatten auf seine Karriere. Auch sein Vater, Robert Stafford, meldete sich zu Wort. Er gab zu bedenken, dass der Druck, den der Ruhm mit sich bringt, seinem Sohn zu schaffen mache. Der nächste Gerichtstermin ist auf den 18. November angesetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Lil Nas X im August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X und Billy Ray Cyrus