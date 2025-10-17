So ist das aktuelle Verhältnis von Gök und Ex Rebecca Ries

Rebecca Ries und ihr Ex Göktug Göker, bekannt aus Temptation Island V.I.P., sind trotz der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Malik mit Problemen in ihrer Beziehung konfrontiert. In einem YouTube-Video des RTL-Formats "Reality Check" sprach Rebecca offen über die aktuellen Schwierigkeiten. "Wir leiden darunter, weil wir uns nicht verstehen. Ich würde es mir aus tiefstem Herzen wünschen, dass wir die Probleme lösen und wieder zusammenkommen", teilte sie mit. Auch für ihren Sohn Malik hoffe sie auf eine Aussöhnung und sieht in einer Paartherapie eine mögliche Lösung.

Trotz der Probleme bleibt der Kontakt der beiden eng, vor allem wegen Malik. Rebecca betont, dass Gök seinen Sohn oft sehe und entweder zu ihr komme oder sie mit Malik das Wochenende bei ihm verbringe, obwohl eine Entfernung von anderthalb Stunden zwischen ihnen liegt. Dabei versteht sich Rebecca weiterhin gut mit Göks Eltern und schätzt diese Verbindung sehr. "Ich liebe Göks Eltern, wir verstehen uns sehr gut", sagte sie.

Die Beziehung der beiden nahm während "Temptation Island V.I.P." ihren Anfang und durchlebte bald darauf eine turbulente Phase. Rebecca äußerte bereits, dass vor allem die Schwangerschaft eine entscheidende Belastung darstellte, die zur Trennung führte. Sie beschrieb die Zeit als überwältigend und voller Herausforderungen, sowohl für sie selbst als auch für Gök, der Schwierigkeiten hatte, damit umzugehen. Nun bleibt abzuwarten, ob eine gemeinsame Therapie die Beziehung wieder stabilisieren kann – vor allem zum Wohl des kleinen Malik.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Instagram / goektugoeker "Temptation Island"-Verführer Göktug Göker und sein Sohn Malik

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025