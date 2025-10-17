Geplant? Oliver Sanne verrät Details zur Las-Vegas-Hochzeit

Oliver Sanne (39) und Jil Rock haben sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben – nach Jahren der Verlobung und ganz ohne große Ankündigung. Gefeiert wurde in der Glitzermetropole, nur sie beide, fernab der Heimat und ohne Begleitung ihrer Familien. Im Gespräch mit Promiflash verrät der ehemalige Bachelor nun Details zu dem besonderen Tag: Die Trauung sei keineswegs ein spontaner Impuls gewesen, sondern ein bewusst geplanter Schritt. Allerdings weihten die beiden ihre Familien nicht ein. "Die Familie wusste nicht Bescheid, daher folgt natürlich auch noch mal im engsten Kreis hier eine Trauung bei Zeiten", erklärt er.

Ein Missverständnis rund um Hochzeiten in Las Vegas stellt der TV-Star ebenfalls klar. Häufig wird davon ausgegangen, dass Eheschließungen in Sin City nicht rechtskräftig sind – diese Annahme sei jedoch falsch. "Eine Vegas-Hochzeit muss nicht 'anerkannt' werden. Das ist ein Irrglaube", betont Oliver gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Wenn man alle Formalitäten korrekt beachtet, ist man ganz offiziell, überall auf der Welt, ein Ehepaar." Heißt: Wer die vorgeschriebenen Unterlagen in Nevada richtig einreicht und die Trauung ordnungsgemäß vollzieht, ist rechtlich verheiratet – ganz unabhängig vom Ort.

Das frischgebackene Ehepaar ist seit rund fünf Jahren verlobt und hat mit der Hochzeit in Las Vegas einen besonderen Meilenstein in seiner Beziehung erreicht. Die beiden verbindet ihre Leidenschaft für das Rampenlicht, sei es als Social-Media-Star oder durch Auftritte im deutschen Fernsehen. Fans hatten bereits zuvor vermutet, dass etwas Großes in der Luft liegt, da die ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmer kürzlich gemeinsam in den USA waren. Nun macht es umso mehr Freude zu sehen, wie glücklich das Paar auch nach all den Jahren miteinander ist. Man darf gespannt sein, wann und wie die geplante Feier mit Familie folgen wird.

Promiflash Oliver Sanne und Jil Rock, Oktober 2025

Promiflash Jil Rock bei ihrer Vegas-Hochzeit, Oktober 2025

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock im Oktober 2022