König Charles will Andrew wohl aus Ritterorden verbannen

König Charles III. (76) steht Berichten zufolge vor der Entscheidung, seinen Bruder Prinz Andrew (65) aus dem prestigeträchtigen Orden des Hosenbandes, dem Order of the Garter, auszuschließen. Wie die Daily Mail meldet, finden derzeit intensive Beratungen im Buckingham-Palast statt, und es wird sogar über eine offizielle Ankündigung im Laufe des Tages spekuliert. Hintergrund sind erneut aufkeimende Skandale rund um Andrews Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Besondere Brisanz erhält die Angelegenheit durch eine kürzlich aufgetauchte E-Mail aus dem Jahr 2011, in der Andrew an Epstein schrieb: "Wir stecken da gemeinsam drin."

Der Ausschluss aus dem Orden würde für den Duke of York einen herben Schlag bedeuten, denn die Mitgliedschaft in dem seit 1348 bestehenden Ritterorden gilt als hoch angesehene Ehre. Der König habe laut Palastinsidern jedoch die Hoffnung, dass Andrew den Titel freiwillig abgibt, um einen offiziellen Ausschluss zu vermeiden. Bereits seit 2019 hat der 65-Jährige, der in der Epstein-Angelegenheit gelogen haben soll, seine öffentlichen royalen Pflichten niedergelegt. Seine übrigen Ehrentitel, darunter der Herzogstitel von York, blieben bisher unangetastet, was teilweise daran liegt, dass deren Entzug einen Gesetzesakt im Parlament erforderlich machen würde.

Prinz Andrew, der 1986 von seiner Mutter Königin Elizabeth II. (†96) mit dem Titel Duke of York bedacht wurde, ist seit Jahren eine umstrittene Figur innerhalb des britischen Königshauses. Seine Verbindungen zu Epstein und eine außergerichtliche Einigung im Missbrauchsfall Virginia Giuffre haben sein Ansehen nachhaltig beschädigt. Während Andrew diese Vorwürfe stets zurückwies und das bekannte Foto mit Giuffre als Fälschung bezeichnet, schadet bereits die wiederholte öffentliche Diskussion dem Familienimage erheblich. Sein Bruder Charles, der inzwischen den Thron bestiegen hat, steht offenbar unter Druck, klarere Grenzen zu ziehen und den Schaden weiter einzugrenzen.

