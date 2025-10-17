Emotionales Abschiedsbild von KISS-Legende Ace Frehley (†74)

Ace Frehley (74) ist gestorben. Kurz vor seinem Tod hatte das Gründungsmitglied und ehemalige Gitarrist der Band KISS am 24. September ein Foto auf Instagram gepostet. Es zeigt ihn an der Seite einer Anhängerin, die ihm ein Gemälde überreichte, das von den Lyrics seines Songs "Rip It Out" inspiriert war. Das Bild, das eine Hand mit einem Herz darstellt, signierte Ace noch voller Stolz. Bereits wenige Wochen nach diesem Moment erlitt er eine Hirnblutung, die schließlich zu seinem tragischen Tod führte.

Die gesundheitlichen Probleme des 74-Jährigen hatten sich bereits im vergangenen Monat bemerkbar gemacht, als ein Sturz in seinem Heimstudio in Morristown, New Jersey, ihn ins Krankenhaus brachte. Dort wurde er auf einer Intensivstation behandelt, doch sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Trotz aller Bemühungen musste die Familie schließlich die schwere Entscheidung treffen, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden. In einer emotionalen Erklärung betonte die Familie, wie sehr Ace geschätzt und geliebt wurde, und sprach über ihre Dankbarkeit, ihn in seinen letzten Momenten begleiten zu können.

Mit dem Tod von Ace verlor die Musikwelt eine prägende Figur. Als "The Spaceman" mit der silbernen Gesichtsbemalung prägte der Musiker das Erscheinungsbild von KISS und schrieb als Gitarrist sowie Co-Songwriter zahlreiche Rockklassiker wie "Shock Me" und "Into the Void". Nach seinem Ausstieg 1982 folgten erfolgreiche Soloalben. Mitte der 1990er-Jahre kehrte er für die legendäre Reunion-Tour zu KISS zurück und sorgte mit überraschenden gemeinsamen Auftritten immer wieder für Hoffnung auf weitere Zusammenschlüsse mit seinen Ex-Kollegen.

Instagram / acefrehleyofficial Ace Frehley im September 2025

Getty Images Paul Stanley und Gene Simmons von Kiss im Juni 2021

Getty Images Ace Frehley, Gitarrist