Fans wollen Statement: Datet BTS-Jimin diese Schauspielerin?

Fans rund um den Globus rätseln: Ist BTS-Star Park Jimin (29) mit der Schauspielerin Song Da Eun liiert? Der Anlass für die Spekulationen ist ein YouTube-Video, das vor kurzem von Song veröffentlicht wurde. Darin sieht man sie, wie sie die Tür ihres Apartments im Luxuskomplex Nine One Hannam öffnet und Jimin an der Aufzugstür überrascht. Seine überraschte und zugleich herzliche Reaktion – "Ah, du hast mich erschreckt. Wusstest du, dass ich komme? Ich habe es dir absichtlich nicht gesagt." – gab Fans reichlich Stoff für Diskussionen. BigHit Music, Jimins Agentur, schweigt bislang zu den Gerüchten.

Bereits seit Jahren gibt es immer wieder Mutmaßungen über eine mögliche Beziehung der beiden. Fans bemerkten in der Vergangenheit verdächtige Details: Song wurde mit BTS-Merchandise gesehen, und angeblich existieren sogar persönliche Gegenstände mit den Namensgravuren "DA EUN" und "ji min". Doch während bislang unklar war, wie ernst es Jimin und Song meinen könnten, heizt dieses öffentlich hochgeladene Video die Gerüchteküche weiter an. Auch Songs emotionale Worte in einem früheren Livestream, in dem sie die jahrelangen Anfeindungen einiger BTS-Fans beklagte, sind nun Thema heißer Debatten. "Nur weil das Idol, das ihr mögt, mich liebt, heißt das nicht, dass ich eure Angriffe verdiene", sagte sie damals unter Tränen.

Die Meinungen zu der Situation gehen auseinander. Einige werfen Song vor, mit dem Video eine Grenze überschritten zu haben und Jimins Privatleben preiszugeben. Andere wiederum sympathisieren mit der Schauspielerin und fordern den Sänger auf, endlich ein öffentliches Statement abzugeben – sei es zur Klärung des Beziehungsstatus oder als Unterstützung für Song. Die Ungewissheit sorgt für Unruhe innerhalb der Fangemeinde: Während manche Fans enttäuscht reagieren, weil ihr Idol bereit scheint, sich bedeckt zu halten, wünschen andere ihm und Song Da Eun alles Gute für eine potenzielle gemeinsame Zukunft. BigHit Music steht unter Druck, die Wogen zu glätten und Stellung zu beziehen.

Getty Images Jimin, BTS-Star

Instagram / j.m Jimin und J-Hope von BTS, August 2025

Instagram / uarmyhope BTS im August 2025