K-Pop erobert die Nominierungen der iHeartRadio Awards 2025

Am 17. März 2025 werden die 12. iHeartRadio Music Awards live auf FOX übertragen, und K-Pop-Fans auf der ganzen Welt dürfen sich freuen. Laut allkpop sind dieses Jahr zahlreiche Künstler des Genres nominiert, was die wachsende globale Bedeutung der koreanischen Musikindustrie unterstreicht. Unter den Nominierten sind große Namen wie Park Jimin (29) von BTS mit seiner Solo-Single "Who", die in der Kategorie "Bester Songtext" ins Rennen geht. Blackpink-Mitglieder Rosé (27) und Lisa stehen in der Kategorie "Bestes Musikvideo" zur Wahl – mit ihren Solo-Hits "APT." und "Rockstar". Außerdem gibt es erstmals drei neue K-Pop-Kategorien: "K-Pop-Künstler des Jahres", "K-Pop-Song des Jahres" und "Bester neuer Künstler (K-Pop)".

Die diesjährigen K-Pop-Nominierungen zeigen die Vielfalt und Innovation der Szene. In der Kategorie "K-Pop-Künstler des Jahres" treten Acts wie aespa, ATEEZ, Lisa und Park Jimin gegeneinander an, während bei "K-Pop-Song des Jahres Hits" wie "Chk Chk Boom" von Stray Kids, "Supernova" von aespa und "Magnetic" von ILLIT nominiert sind. Auch neue Gesichter wie BABYMONSTER und BADVILLAIN machen in der Kategorie "Bester neuer Künstler (K-Pop)" auf sich aufmerksam.

Park Jimin, Lisa und Rosé sind längst Aushängeschilder des internationalen K-Pop-Erfolgs. Während Park Jimin als Mitglied von BTS und Solokünstler zu den bekanntesten Künstlern weltweit zählt, sind Rosé und Lisa mit Blackpink Superstars der globalen Musikszene. Alle drei überzeugten auch solo mit ihren Singles und unvergesslichen Musikvideos. Die Nominierungen bei den iHeartRadio Music Awards beweisen erneut, dass K-Pop nicht nur ein Genre ist, sondern ein globales Phänomen, das die Musikindustrie nachhaltig prägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope, BTS-Mitglieder

Anzeige Anzeige

Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup

Anzeige Anzeige

Anzeige