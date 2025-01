Vier iHeartRadio-Nominierungen: BTS' Jimin bricht Rekord

Der Hype um die BTS-Mitglieder ist offenbar noch nicht abgerissen. Das Mitglied der K-Pop-Boygroup Jimin (29) kann jetzt nämlich erneut einen wichtigen musikalischen Erfolg verbuchen, wie das Portal allkpop berichtet. Der Musiker wurde mit gleich mehreren Nominierungen bei den iHeartRadio-Awards bedacht. Jimin darf unter anderem in den Kategorien "K-Pop Artist of the Year" sowie "Best Lyrics" und "K-Pop Song of the Year" für seinen Hit "Who" von 2024 auf einen Preis hoffen. Die Realityshow "Are You Sure?!", die der Südkoreaner zusammen mit seinem BTS-Kollegen Jungkook (27) auf die Beine stellte, ist ebenfalls in der Kategorie "Favorite On Screen" nominiert. Die Nominierungen stellen die bisher meisten für einen K-Pop-Solisten dar – Jimin bricht so den Rekord, den vergangenes Jahr Jungkook aufstellte.

Damit aber noch nicht genug der Ehre, denn Jimin ist auch der erste südkoreanische Künstler überhaupt, der in der Kategorie für den besten Songtext nominiert ist. Mit Stars wie Billie Eilish (23) und Kendrick Lamar (37) hat der 29-Jährige allerdings ernst zu nehmende Konkurrenz. Aber auch in den K-Pop-Kategorien muss er sich erst mal durchsetzen, denn er tritt gegen jede Menge andere Größen der Szene an. Unter anderem sind Gruppen wie Ateez, ENHYPEN und aespa sowie Blackpink-Star Lisa (27) als Artists nominiert. aespa und ENHYPEN sind ebenso Konkurrenten beim Song des Jahres, genauso wie die Girlgroup Illit und die Jungs von Stray Kids.

Mit BTS wurde Jimin zusammen mit Jungkook, V (29), Suga (31), J-Hope (30), RM (30) und Jin (32) weltweit bekannt. Nach ihrem Debüt 2013 schafften die Jungs 2017 den internationalen Durchbruch und lösten einen gewaltigen Boyband-Hype aus. Ihnen gelang es, weltweite Rekorde zu brechen – so lösten sie beispielsweise Michael Jackson (✝50) als Nummer eins der US-Singlecharts ab, indem sie binnen zehn Monaten fünfmal auf Platz eins landeten. Dank ihrer rund 20 Millionen verkauften Alben gelten BTS als eine der erfolgreichsten Gruppen der südkoreanischen Musikindustrie. Ihre Bemühungen wurden unter anderem mit den American Music Awards, dem Billboard Music Award und sogar einer Grammy-Nominierung gewürdigt. In den vergangenen Monaten waren die sieben aber wegen der Wehrpflicht in Südkorea zu einer musikalischen Pause gezwungen und noch sind nicht alle Mitglieder – wie unter anderem Jimin – zurückgekehrt.

Getty Images BTS bei den Billboard Music Awards im Mai 2019

Getty Images Die BTS-Mitglieder V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope

