Im Dreiecksdrama: Joena Steilen teilt gegen Ex-Flirt Can aus

Can Kaplan und Filip Pavlovic (31) treten bei Fame Fighting gegeneinander an – und das aus einem ganz bestimmten Grund: Beide hatten mit Realitystar Joena Steilen zu tun. Can datete sie eine Zeit lang und sprach von einer Beziehung, während Joena die gemeinsame Zeit eher als Kennenlernphase sah. Kurz darauf nahm sie an Love Island VIP teil, wo sie Filip kennenlernte. Es kam zum Kuss – sehr zum Ärger von Can. Dass ihr Ex-Flirt jetzt so wütend reagiert, kann Joena allerdings nicht nachvollziehen. Im Gegenteil: Sie erhebt selbst Vorwürfe. "Während meiner Zeit bei 'Love Island' habe ich erfahren, dass Can selbst auch andere Frauen kennengelernt hat", stellt sie gegenüber Bild klar.

Nach ihren Informationen soll er „parallel immer was mit mehreren Frauen am Laufen“ gehabt haben. "Ein Mädchen hat mir geschrieben, dass die beiden sich bereits seit Ende April daten – und sie war nicht die Einzige, die mir solche Nachrichten geschickt hat", betont die Too Hot to Handle: Germany-Bekanntheit. Ihr Fazit: "Deshalb verstehe ich nicht, wie man im Nachhinein so viel reden kann, wenn man selbst nicht besser ist." Zuvor hatte Can Joena gegenüber dem Medium als "Fake" bezeichnet und sich "menschlich extrem enttäuscht" gezeigt. Zwischen den beiden fliegen seit Tagen die verbalen Fetzen – während Filip sich bislang bedeckt hält.

Die Verbindung zwischen Joena und den beiden Männern sorgt für reichlich Interesse, besonders, da ihr Verhältnis zu Can offenbar vor ihrer "Love Island VIP"-Teilnahme begann. Jedoch stellte sie bereits klar, dass es ihrer Meinung nach völlig unverbindlich war. "Can und ich haben uns vor 'Love Island' etwa fünf bis sechs Wochen lang gesehen", erzählte die Influencerin. Sie habe dem Unternehmer schon beim ersten Treffen über ihre geplante Show-Teilnahme informiert – und widerspricht damit seiner Darstellung einer monatelangen Beziehung. "Ich hatte schon während dieser Zeit meine Zweifel. Ich hätte da schon den Kontakt abbrechen sollen, sodass mir jetzt im Nachhinein keine Unwahrheiten aufgedrängt werden", erklärte sie außerdem.

IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

IMAGO / Oliver Langel Filip Pavlovic und Can Kaplan, Oktober 2025

IMAGO / Funke Foto Services Can Kaplan, Unternehmer