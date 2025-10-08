Kevin Schäfer schießt scharf gegen Möchtegern-Realitystars

Kevin Schäfer sorgt wieder einmal für Aufsehen in der Reality-TV-Szene. Der bekannte Reality-Star, der selbst in zahlreichen Formaten mitgewirkt hat, ließ in seiner Instagram-Story kein gutes Haar an einigen Gästen des Boxevents "The Ultimate Hype", das am vergangenen Wochenende stattfand. Ohne konkrete Namen zu nennen, richtete er scharfe Worte an selbst ernannte Reality-Stars, die seiner Meinung nach zu Unrecht im Rampenlicht stehen. Er kommentierte, wie diese sich feiern würden, obwohl sie nichts erreicht hätten. "Hauptsache, man steht auf dem roten Teppich und tut so, als hätte man tatsächlich etwas geleistet", so Kevin in seiner gewohnt provokanten Art.

Die beißende Kritik von Kevin sorgte in den sozialen Medien für reichlich Gesprächsstoff. Besonders die Äußerung, dass einige dieser Stars lediglich "aufpolierte Luftballons" seien, die vor lauter Selbstüberschätzung platzen könnten, wurde vielfach diskutiert. Allerdings ließ der Reality-Star völlig offen, auf wen sich seine Worte bezogen. Diese ungenaue Ansprache regt die Gerüchteküche an, doch Kevin selbst vermied bisher jedwede Aufklärung. Sein Vorwurf: Viele der heutigen Gäste bei Reality-Shows hätten sich ihren Status lediglich durch Kontakte oder andere Mittel erarbeitet – echten Einsatz könne er bei ihnen nicht erkennen.

Obwohl Kevin für seine spitze Zunge bekannt ist, kann man ihm nicht vorwerfen, sich auf nur einen Bereich zu verlassen. Vor seiner Karriere im Reality-TV hatte der gelernte Kaufmann im Einzelhandel bereits eine solide berufliche Basis geschaffen. Zudem verfügt er über eine Trainerausbildung und hat sich vorübergehend der Betriebswirtschaftslehre gewidmet. Diese vielseitigen Stationen untermauern seinen Eindruck, dass er im Gegensatz zu vielen anderen auf seiner Reise im Showbusiness nicht nur auf äußeren Glamour gesetzt hat. Heute nutzt Kevin seine Reichweite, um regelmäßig in den sozialen Medien zum Mit- und Nachdenken anzuregen – auch wenn seine Botschaften nicht immer auf Begeisterung stoßen.

IMAGO / Future Image Kevin Schäfer, September 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Kevin Schäfer, Gina-Lisa Lohfink und Annemarie Eilfeld, September 2025

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025