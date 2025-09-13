Patricia Blancos Verfahren gegen Kevin Schäfer eingestellt

Das Verfahren, das Patricia Blanco (53) gegen Kevin Schäfer angestrengt hatte, ist eingestellt worden. Der Prince Charming-Star soll die Tochter von Roberto Blanco (88) in der Wiedersehensfolge der Show Villa der Versuchung rassistisch beleidigt haben. Nun hat Kevin auf Instagram ein Schreiben des Oberamtsanwalts veröffentlicht, das bestätigt: Das Ermittlungsverfahren wurde beendet, und Patricia wurde auf den Privatklageweg verwiesen. "Sehr geehrter Herr Schäfer, das Ermittlungsverfahren gegen Sie habe ich eingestellt", heißt es in dem offiziellen Schreiben, das er stolz mit seinen Followern teilt.

Kevin feiert das Ergebnis. "Rassismus ist ein ernstes Thema. Schade, wenn man es als PR-Trick missbraucht und daraus noch Profit schlagen möchte", kommentiert er den Brief des Oberamtsanwalts. Doch was war eigentlich genau passiert? Bei der Reunion von "Villa der Versuchung" kam es zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen Kevin und Patricia. Nachdem der Vorfall an die Öffentlichkeit gekommen war, klärte der Sender Sat.1 auf: Auslöser war wohl ein Missverständnis. Patricia soll Kevin mit den Worten "Da siehst du aus wie hundert" kritisiert haben, doch Kevin verstand "wie ein Hund". Daraufhin soll er seine Show-Kollegin mit den Worten "Du siehst aus wie ein Affe" beleidigt haben.

Kevin betonte mehrfach, seine Bemerkung sei nicht rassistisch motiviert gewesen, sondern vielmehr ein unbedachter Konter auf Patricias Beleidigung. Die 53-Jährige nahm den Angriff jedoch persönlich und zeigte sich tief betroffen. Öffentlich sprechen wollte sie über den Vorfall jedoch nicht. "Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit keine weiteren Details öffentlich kommentieren. Die Klärung des Sachverhalts liegt nun bei den zuständigen Behörden", gab ihr Manager im August auf Anfrage von Promiflash an.

Joyn / Michael de Boer, Joyn / Michael de Boer Collage: Patricia Blanco, Kevin Schäfer

IMAGO / Future Image Kevin Schäfer, September 2025

IMAGO / BREUEL-BILD Patricia Blanco im Mai 2025