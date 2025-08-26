Fans und Promis feiern Jasmins "Villa der Versuchung"-Sieg

Jasmin Herren (46) hat die Herzen der Zuschauer und ihrer Mitstreiter erobert: Sie ist die strahlende Siegerin der ersten Staffel von Villa der Versuchung. Mit ihrer ehrlichen Art und ihrem Durchhaltevermögen setzte sich die Reality-TV-Darstellerin gegen die Konkurrenz durch und holte sich den begehrten Titel. Promis und Fans zeigen sich begeistert über ihren Erfolg. "Ich freue mich sehr für Jasmin, dass sie gewonnen hat", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags. Ebenso kommentierten viele: "Verdient gewonnen, Jasmin!"

Nicht nur die Zuschauer, sondern auch prominente Kollegen gratulierten Jasmin herzlich. Der frühere Bachelor Andrej Mangold (38) lobte sie auf Instagram mit den Worten: "Glückwunsch, sehr verdient!" Er erwähnte zugleich Ronald Schill (66), der Jasmin unter die Arme gegriffen hatte, damit sie ihre Schulden in Höhe von 400.000 Euro loszuwerden konnte: "Ganz großes Kino, deine Hilfe." Julian Stoeckel (38) zeigte sich ebenfalls begeistert: "Sensationell." Auch andere bekannte Gesichter wie Promi Big Brother-Bewohner Marco Strecker (23) schlossen sich den Gratulationen an.

Für Jasmin, die als Reality-TV-Star und Sängerin bekannt ist, bedeutet dieser Sieg möglicherweise einen Wendepunkt. Während der Staffel hatte Jasmin mit ihren schmerzhaften Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann Willi Herren (†45) für Aufsehen gesorgt. Gegenüber ihren Villa-Mitbewohnern erzählte die Musikerin von finanziellen Problemen und erheblichen Vertrauensbrüchen: "Der hat halt einfach Geld aus dem Schrank genommen und verteilt in der Gegend." Besonders schockierend war ihre Aussage: "Oder für 5.000 Euro Koks gekauft und du weinst, weil dein Geld weg ist." Sie betonte zudem, insgesamt "128.000 Euro in Willi investiert" und zwei Jahre lang Unterhalt für seine Kinder gezahlt zu haben – obwohl diese gar nicht ihre eigenen seien.

Joyn / Michael de Boer Jasmin Herren, "Villa der Versuchung"-Kandidatin

Getty Images Ronald Schill beim "Promi Big Brother"-Finale in Köln im August 2014

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019 in Köln

