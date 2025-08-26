Jasmin geholfen: Fans feiern Ronald Schill nach Reunion

Ronald Schill (66) hat sich bei der Reunion der Show Villa der Versuchung von einer ganz anderen Seite gezeigt und wird prompt von den Fans gefeiert. Der ehemalige Politiker und Reality-TV-Star half Jasmin Herren (46), ihre finanziellen Probleme zu lösen. Nach den Dreharbeiten vermittelte er ihr den Kontakt zu einem Anwalt für Insolvenzrecht, der durch einen Widerspruch vor Gericht den Großteil ihrer Schulden von 400.000 Euro für nichtig erklären lassen konnte. Die Fans lassen ihrer Begeisterung über diese Aktion freien Lauf und überschütten Ronald in den sozialen Medien mit Lob.

Unter einem Beitrag von Promiflash auf Instagram häufen sich zahlreiche unterstützende Kommentare. Viele User loben Ronald als "Ehrenmann" und betonen, wie sehr sie ihn durch diese Aktion schätzen. "Toll, dass Ronald Schill ihr dabei geholfen hat, das sollte nicht unterschlagen werden", schreibt ein Fan. Andere erklären, sie würden ihn mit wachsender Sympathie in Reality-Formaten verfolgen: "Ich feiere Ronald Schill, ich sehe ihn gerne in Formaten." Besonders die Kombination aus seiner juristischen Expertise und der überraschend empathischen Geste beeindruckt viele.

Jasmin hatte zuvor in der Show versucht, durch ihren Gewinn ihre Schulden zu begleichen, ging allerdings nur mit knapp 9.199 Euro nach Hause. Dank Ronalds Unterstützung kann sie dennoch endlich aufatmen und ist die finanzielle Last los. Für die Sängerin, die auch als Reality-TV-Star bekannt ist, dürfte dies ein Wendepunkt sein.

Collage: Joyn / Michael de Boer, Joyn / Michael de Boer Collage: Jasmin Herren und Ronald Schill

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Mai 2025

