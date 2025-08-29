9.000 Euro Siegesprämie: War Jasmin Herren davon enttäuscht?

Jasmin Herren (46) triumphierte bei Villa der Versuchung und gewann den übrig gebliebenen Betrag von 9.000 Euro. Doch das, was sie mit nach Hause nahm, war nur ein Bruchteil dessen, was zu Beginn der Show als Summe vorgesehen war: 250.000 Euro. Aber war die Reality-Bekanntheit enttäuscht, dass sie am Ende nur so wenig Geld mit nach Hause nehmen konnte? "Kein bisschen. Für viele klingt es wenig, für mich ist es viel Geld. Die Erfahrung an sich war unbezahlbar", erklärt Jasmin gegenüber Promiflash. Dass sie überhaupt gewinnt, war für die Witwe von Willi Herren (†45) darüber hinaus grundsätzlich eine große Überraschung. Auf die Frage, ob sie damit gerechnet habe, meint sie: "Ganz ehrlich? Nein. Für mich war schon das Finale ein Gewinn – der Sieg war die Krönung."

Anders als für die meisten Kandidaten bei "Villa der Versuchung" war der Gewinn für Jasmin essenziell. Denn die 46-Jährige saß nach dem Tod ihres Mannes auf 400.000 Euro Schulden, ohne Idee, wie diese abbezahlt werden können. Das Preisgeld deckte die Summe zwar nicht ab, aber nach Ende der Sendung tat sich einiges in Jasmins finanzieller Situation. Beim großen Wiedersehen erzählte sie, dass Mitstreiter Ronald Schill (66) ihr helfen wollte und sie an einen befreundeten Anwalt für Insolvenzrecht weiterleitete. Mit dessen Hilfe konnte die Schlagersängerin sich durch einen Widerspruch vor Gericht von den Schulden befreien.

In "Villa der Versuchung" ging es so sehr um Geld wie in fast keinem anderen Format zuvor. Das Konzept war so neu: Die Kandidaten leben zwar in einer Villa, doch sämtliche Möbel und Luxusartikel wurden rausgeräumt. Auch die Lebensmittel wurden stark eingeschränkt: Zwar gab es die Kostbar, aber die Schokoriegel, Cola-Dosen und Co. kosteten ordentlich Geld – alles von der Gewinnsumme. Kleine Annehmlichkeiten wie der Pool kosteten ebenfalls einen Teil des Preisgeldes, genau wie der Rauswurf der Konkurrenz, wenn diese bei Spielen erfolgreich war. So sank die Summe immer weiter. Dabei nahmen Kandidaten wie Jasmin oder Raúl Richter (38) die Challenge, Geld zu sparen, sehr ernst. Andere wie Kate Merlan (38) oder Kevin Schäfer hingegen gaben das Geld mit beiden Händen aus.

