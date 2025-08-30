So viel Geld investierte SSIO in Comeback-Musikvideo

Der Bonner Rapper SSIO (36) hat in einem Twitch-Livestream mit MontanaBlack (37) über ein beeindruckendes Detail zu seinem neuen Musikvideo gesprochen. Während einer Fahrt im Riesenrad auf dem Hamburger Dom enthüllte der Musiker, dass der Clip zu seinem Comeback-Song "Alles oder Nix" mit sage und schreibe 165.000 Euro zu Buche schlug. "Das war das teuerste Musikvideo, das ich je gedreht habe", erklärte der Rapper. Von Reue über die Ausgabe fehlt jedoch jede Spur – für ihn stehen Kreativität und Vision klar im Vordergrund.

Das Video, das in Zusammenarbeit mit dem renommierten Regisseur Chehad Abdallah entstand, ist bereits jetzt ein Erfolg: Nach nur drei Monaten generierte es mehr als 3,5 Millionen Aufrufe. Abdallah, der unter anderem schon mit Deutschrap-Größen wie Haftbefehl (39) zusammengearbeitet hat, steuerte erneut seine künstlerischen Fähigkeiten bei. Die hohe Investition ist für SSIO dabei keine Ausnahme. Bereits zuvor hatte er mit seiner aufwendigen Produktion zum Song "Hash Hash" für Aufmerksamkeit gesorgt, die ihn stolze 133.000 Euro gekostet haben soll.

Neben den kreativen Einblicken genossen SSIO und MontanaBlack sichtlich die gemeinsame Zeit auf dem Hamburger Dom. Hier probierten sie verschiedene Attraktionen aus, wie Achterbahnen und Schießbuden. Fans können sich zudem auf mehr von SSIO freuen: Am 17. Oktober erscheint sein neues Album, das vier Jahre nach seinem letzten Projekt frischen Wind in seine Musik bringt. Der Rapper betonte im Livestream, dass es für ihn nichts Wichtigeres gibt, als seine Ideen verwirklichen zu können – egal, wie viel es ihn kostet.

SSIO, Rapper

MontanaBlack im Juni 2025

Haftbefehl, Rapper

