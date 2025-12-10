Das wünschen sich Kylie Kelces vier Töchter zu Weihnachten

Kylie Kelce (33) lässt pünktlich zum Fest durchsickern, was bei ihren Kindern unter dem Baum landen soll – und wie es bei ihr mit dem Geschenkestress aussieht. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Not Gonna Lie" verriet die vierfache Mutter, was ganz oben auf den Wunschlisten von Wyatt, Elliotte, Bennett und Finn steht. "Die Mädchen wollen ständig neue Puppen. Benny wünscht sich Lippenstift, und Ellie nimmt wahrscheinlich jedes Kuscheltier, das sie findet", erzählte sie. Außerdem gestand Kylie, dass sie mit dem Einpacken bis zum letzten Moment wartet: Die Päckchen werden am Abend vor Weihnachten verpackt.

Die 33-Jährige sprach auch über ihre Herausforderung, passende Geschenke zu finden. Ihr Ehemann Jason Kelce (38), ehemaliger NFL-Star, sei laut Kylie der eindeutig bessere Geschenkgeber. Doch die beiden legen ohnehin mehr Wert auf gemeinsame Erlebnisse als auf materielle Geschenke. "Wir ziehen es als Paar vor, besondere Meilensteine zusammen zu feiern – sei es Weihnachten, ein Geburtstag oder ein Hochzeitstag", erklärte Kylie. Die größte Freude bereitet ihr aber ohnehin das Leuchten in den Gesichtern ihrer Kinder am Weihnachtsmorgen.

Die Familie Kelce ist bekannt für ihre lockere und humorvolle Art, auch in hektischen Zeiten. Bereits an Thanksgiving bewies Jason, dass er trotz vier kleiner Kinder und zahlreicher Gäste Ruhe bewahren kann. Besonders die älteren Kinder bringen Leben ins Haus. Für Kylie und Jason scheint das Familienglück vor allem in den chaotischen, aber liebevollen Momenten zu liegen, die ihre festlichen Traditionen perfekt abrunden.

IMAGO / Everett Collection Kylie Kelce, Podcasterin

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Getty Images Jason und Kylie Kelce, Februar 2025