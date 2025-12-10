Max Wilschrey und Laura werden nach Hochzeit nicht verhüten

Reality-TV-Star Max Wilschrey (29) und seine Verlobte Laura haben nun konkrete Pläne für ihre Zukunft geschmiedet. Das Paar steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, denkt aber bereits darüber hinaus. In einem Interview mit Promiflash gaben sie offene Einblicke in ihre Familienplanung. Max scheint ein kleines bisschen mehr auf Familienzuwachs zu drängen und erklärte lachend: "Dann wird auf jeden Fall nicht mehr verhütet." Laura ergänzte, dass sie sich erst auf die Hochzeit und das Feiern ohne Einschränkungen konzentrieren möchte, bevor es mit dem Nachwuchs losgeht.

Laura betonte, dass es für sie eine große Bedeutung habe, die Hochzeit in vollen Zügen genießen zu können. "Mir war es einfach wichtig, dass ich keine Kompromisse eingehen muss und den Tag entspannt erlebe", erklärte sie gegenüber Promiflash. Alkohol sei für sie ein Teil der Feierlichkeiten, weshalb dieses Thema davor keinen Platz hätte. Doch sie stellt klar, dass sie das gemeinsame Familienglück danach nicht länger aufschieben möchte. "Sobald die Hochzeit vorbei ist und der Stress abfällt, wird es schnell von alleine passieren", so Laura weiter. Die beiden wirken sehr harmonisch und einig in ihren Plänen.

Vor fünf Monaten sorgte der Realitystar mit einem aufwendigen Heiratsantrag für große Emotionen. In einem Instagram-Reel überraschte Max seine Verlobte mit einem weißen Teppich, einem Herz aus weißen Rosen und der Frage "Willst du mich heiraten?" – Laura erschien sichtlich gerührt und konnte die Tränen nicht zurückhalten. "Mein Lieblings-Ja, für jetzt und für immer", kommentierte Max damals glücklich und zeigte allen, wie ernst er es mit der Liebe meint. Freunde und Kolleginnen aus der Reality-TV-Szene feierten das Glück des Paares damals ausgiebig in den Kommentaren. Denise Hersing (29) schrieb beispielsweise: "Oh, wie schön. Ganz viel Glück!"

Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und seine Freundin Laura

Instagram / max_wilschrey Laura und Max Wilschrey, Influencer

Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und Laura, Social-Media-Bekanntheiten