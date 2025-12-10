Max Wilschrey und Laura verraten Details zu ihrer Hochzeit

Realitystar Max Wilschrey (29) und seine Verlobte Laura geben ihren Fans einen Einblick in ihre bevorstehende Traumhochzeit. In einem Interview mit Promiflash verraten die beiden nähere Details zu ihrem großen Tag: "Die Hochzeit findet in Köln statt. Erst kirchlich und dann heiraten wir im Schloss. In den Flitterwochen geht es nach Sansibar und Tansania." Auch Organisationstalent beweisen die zukünftigen Eheleute: Die Einladungen und Gastgeschenke sind bereits fertig, und sowohl der DJ als auch das Videografen-Team stehen fest.

Interessant ist, dass das Paar den Planungsprozess ohne professionelle Unterstützung meistert. Laura möchte alles selbst in die Hand nehmen und beschreibt sich selbst als die Wedding-Plannerin: "Ich blühe da auf. Ich habe gerne die Kontrolle." Trotz des damit verbundenen Stresses scheint ihr die Organisation große Freude zu bereiten. Sie legt Wert auf jedes Detail, um den Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen. Die perfekte Umsetzung ihrer Traumhochzeit ist für sie eine Herzensangelegenheit.

Schon der Heiratsantrag von Max war ein echtes Highlight. In einem Instagram-Reel zeigte der Realitystar, wie er seiner Laura auf einem weißen Teppich und umgeben von einem Herz aus weißen Rosen die Frage aller Fragen stellte. Laura trug dabei ein weinrotes Kleid und kämpfte sichtlich mit den Tränen, als sie auf Max zuschritt. "Mein Lieblings-Ja, für jetzt und für immer", schrieb der ehemalige Bachelorette-Kandidat damals ganz verliebt unter den Beitrag.

