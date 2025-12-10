Jacques und Gabriella von Monaco feiern elften Geburtstag

Im Fürstentum Monaco ist die Freude groß, denn Prinz Jacques (11) und Prinzessin Gabriella (11), die Zwillinge des Fürstenhauses, feiern heute ihren elften Geburtstag. Passend zu diesem besonderen Anlass hat der Palast drei neue offizielle Fotos auf Instagram veröffentlicht, die die Geschwister in liebevoller Umarmung zeigen. Elegant in hellen weißen Outfits gekleidet, strahlen die beiden vor einer kunstvoll dekorierten Kulisse mit goldenen Akzenten in die Kamera. Die Bilder unterstreichen nicht nur die festliche Atmosphäre, sondern auch die enge Verbindung zwischen Jacques und Gabriella, die auf den Aufnahmen deutlich spürbar ist.

Die Geburtstagstradition des Fürstentums setzt sich somit auch in diesem Jahr fort. Seit ihrer Geburt im Dezember 2014 lässt das Fürstenpaar Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) die Welt regelmäßig an den Ehrentagen ihrer Kinder teilhaben. Die Zwillinge, die in Monaco wenig, aber stets herzlich in der Öffentlichkeit auftreten, symbolisieren den künftigen Nachwuchs des Fürstenhauses. Gemeinsame Fotos wie diese werden jedes Jahr mit Spannung erwartet und erfreuen sich bei den Bewohnern des Zwergstaates und weit über dessen Grenzen hinaus großer Beliebtheit.

Fürst Albert II. wurde selbst in eine prominente Dynastie hineingeboren und legt großen Wert auf familiäre Werte. Seit 2011 steht ihm seine Frau Charlène, die ehemalige Profischwimmerin, treu zur Seite. In den vergangenen Monaten wurde dennoch viel über die Ehe von Albert und Charlène spekuliert. An ihrem 14. Hochzeitstag gab es zwar eine offizielle Botschaft auf Instagram, allerdings verbrachten die Royals das Jubiläum nicht gemeinsam. Während der Fürst kurz vor dem großen Tag nach Japan reiste, blieb Charlène mit Jacques und Gabriella im Palast zurück. Das veröffentlichte Foto stammte aus dem Mai und zeigte das Paar bei der Formel-1-Gala, ein neues gemeinsames Bild gab es nicht. Diese Umstände sorgten für neue Gerüchte um eine mögliche Entfremdung des Fürstenpaares.

Getty Images Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella beim traditionellen "Pique Nique Monegasque" in Monaco, September 2025

Getty Images Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco beim Nationalfeiertag in Monaco am 19. November 2025

Getty Images Fürst Albert II. und Fürstin Charlène eröffnen mit Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques das Weihnachtsdorf in Monaco, Dezember 2025