Die Fans von Cathy Hummels sorgen sich um ihre Gesundheit

Cathy Hummels (37) sorgt erneut für Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken. Die Moderatorin und Influencerin teilte kürzlich Fotos von einer Party im Bierkönig auf Mallorca, bei der sie unter anderem mit TV-Persönlichkeit Calvin Kleinen (33) feierte, sowie ein Video, das sie beim Training zeigte. Doch statt Freude regierten Besorgnis und Kritik unter ihren Fans. Viele Facebook-Kommentare unter ihren Beiträgen äußerten ernsthafte Sorgen über den Gesundheitszustand der Mutter eines Sohnes. Ein User schrieb: "Das schaut nicht gesund aus, lass dich behandeln!" Andere warfem die Frage auf, wo ihr familiäres Umfeld sei und ob sie ausreichend Unterstützung bekomme.

Die zunehmende Kritik richtete sich auf Cathys äußerliche Erscheinung, die bei einigen Fans die Vermutung weckte, sie könnte an einer Körperwahrnehmungsstörung leiden. Es handelt sich um eine psychische Beeinträchtigung, die oft mit Essstörungen und übermäßigem Sportverhalten einhergeht. In den Kommentaren hieß es weiter: "Knochen und Sehnen, mit Haut überzogen... das muss sie doch selber auch sehen." Einige Fans zeigten sich fassungslos darüber, dass offenbar niemand in ihrem Bekanntenkreis eingreife: "Wo ist der Bruder, der ja Psychiater ist? Der Frau muss dringend geholfen werden. Ich verstehe nicht, wie das gesamte Umfeld die Augen verschließen kann." Trotz der heftigen Reaktionen beteuert Cathy in der Öffentlichkeit immer wieder, sie achte auf eine ausgewogene Ernährung und ein regelmäßiges Sportprogramm und sei gesund.

Schon vor zwei Monaten hatte die Moderatorin mit einer ungewöhnlichen Aktion für Schlagzeilen gesorgt: Cathy lud ihre schärfsten Kritiker öffentlich zum Dialog in ihre eigene "One Woman Show" ein. "Diesen Menschen biete ich gerne an, mir Fragen zu stellen und auf Augenhöhe mit mir zu sprechen. Doch oft trauen sie sich das nicht", verriet sie damals im Interview mit RTL. Damit wollte sie zeigen, wie wichtig ihr ein ehrlicher Austausch ist, auch mit denen, die im Netz negative Kommentare hinterlassen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, April 2025

IMAGO / Eventpress Cathy Hummels, Februar 2025