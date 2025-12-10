Mia Julia ist Deutschlands erfolgreichste Erotik-Creatorin

Mia Julia (39) wurde von der Plattform BestFans als Deutschlands erfolgreichste Erotik-Creatorin ausgezeichnet. Der Titel stellt sie vor prominente Namen wie Anne Wünsche (34) und Micaela Schäfer (42) und bestätigt ihren besonderen Stellenwert in der Szene. Die Sängerin und ehemalige Schauspielerin zeigte sich im Gespräch mit der Plattform emotional: "Ich musste den Satz wirklich mehrmals lesen – so krass war das Gefühl!" Diese Ehrung sei für sie mehr als nur ein Titel, sie empfinde es als "Ritterschlag für meinen Lifestyle". Ihr Erfolg ist auch ein persönlicher Triumph, den sie mit Stolz und Dankbarkeit betrachtet.

In ihrem Statement betonte Mia Julia, wie wichtig Sexualität und Erotik in ihrem Leben schon immer gewesen seien: "Von meinen ersten BRAVO-Heften über Aktshootings bis hin zu meinem Einstieg in die Swingerwelt und später Pornografie – das alles war ein Weg in meine Freiheit." Dabei lässt sie keinen Zweifel offen, dass sie von ihrer Mission überzeugt ist: "Es ist mein Leben, mein Weg und für mich und meinen Mann ein Symbol für absolute Freiheit." Mit dieser Haltung setzt sie nicht nur ein Statement gegen konservative Geschlechterrollen und für selbstbewusste Weiblichkeit, sondern betont auch, dass ihr Mann hinter ihr steht.

Neben ihrem beruflichen Erfolg wagte die Sängerin auch einen privaten Neustart im bayerischen Alpenraum. Nach einer Rekord-Saison zog es die Sängerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter zurück in die Heimat. Im Gespräch mit Bild schwärmte sie: "Wir sind zurück in unserer Heimat und haben einen Kraftort gefunden. Wir lieben die Berge, im Winter Skifahren und die Ruhe." Der Schritt in die Alpen bedeutete für sie nicht nur einen Tapetenwechsel, sondern auch wertvolle Erholung nach über 100 Auftritten und gefeierten Erfolgen auf Mallorca sowie auf deutschen Bühnen.

IMAGO / Panama Pictures Mia Julia, Juni 2025

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell/ Mia Julia, Schlagersängerin

Instagram / peter_brueckner_privat Mia Julia und ihr Ehemann Peter, 2021