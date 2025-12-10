Nikola Grey muss das Gespräch mit Kim erst mal verarbeiten

Nikola Grey (29) und Kim Virginia Grey (30) haben nach einer Phase der Funkstille endlich wieder miteinander gesprochen. Der Reality-TV-Star teilte in einer Instagram-Story mit, dass es dabei ein intensives Gespräch gab. "Wir haben geredet, sehr viel geredet. Und wir müssen das jetzt alles unter uns klären", erklärte er öffentlich. Nikola betonte, dass er die Unterhaltung erst einmal verarbeiten müsse. "Ich muss mir wirklich ehrlich über so viele Gedanken gerade machen", fügte er hinzu und ließ offen, wie es zwischen ihm und seiner Noch-Ehefrau weitergehen könnte.

Obwohl beide als schillernde Persönlichkeiten der Reality-TV-Welt bekannt sind, wurde nicht weiter thematisiert, worüber genau die beiden gesprochen haben. Nikola deutete jedoch an, dass die Klärung verschiedener Themen im Raum steht und diese Sache noch nicht abgeschlossen ist. Die Fans des Paares spekulieren nun, welchen Einfluss dieses Gespräch auf die Zukunft der beiden haben könnte. Nikola beschränkte sich jedoch darauf, diese Angelegenheit als sehr persönlich zu beschreiben und keine weiteren Details preiszugeben.

Hintergrund des Treffens war offenbar, dass Nikola persönliche Gegenstände aus dem gemeinsamen Haus abholen wollte. "Ich musste das machen, weil ich ganz bald zurück nach Deutschland gehe", erklärte der Reality-TV-Star in seiner Instagram-Story. Bei der Begegnung kam es laut Nikola zu einem längeren Gespräch. Seinen Fans wünschte er außerdem noch einen schönen Tag und sagte, er hoffe, dass es allen gut gehe.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025