Netflix-Abend: Ist sie die neue Frau an Marc Terenzis Seite?

Bandelt Marc Terenzi (47) etwa mit einer neuen Frau an? Zumindest lassen das einige Fotos in seiner Instagram-Story vermuten: Der Promi Big Brother-Teilnehmer postet einen Schnappschuss, auf dem ein prall gefüllter Snackteller zu sehen ist und kündigt einen Netflix-Abend an. Der gleiche Teller, die gleichen Leckereien und das gleiche Bett finden sich außerdem in Micro-Influencerin Priscilla DiLauras Story wieder. Nur aus einem anderen Winkel, aber auch mit den Worten: "Netflix-Nacht!"

Dass die beiden in engem Austausch stehen, darauf lässt nicht nur die Social-Media-Aktivität schließen. Priscilla und Marc folgen sich gegenseitig und der Sänger hinterließ vor Kurzem sogar ein Herz-Emoji unter einem von Priscillas Videos. Ein unauffälliger Kommentar, könnte man meinen – doch im gemeinsamen Kontext wird dies für aufmerksame Fans schnell zur Bestätigung ihrer Vermutungen. Sie teilte wiederum ein Bild von ihm in ihrer Story – offenbar bei einem gemeinsamen Essen. Bislang gibt es allerdings keine offiziellen Statements dazu, ob die beiden tatsächlich ein Paar sind. Weder Marc noch Priscilla haben sich offiziell zu den Gerüchten geäußert. Tatsache ist jedoch: Priscilla wohnt in Marcs Wahlheimat Palma di Mallorca.

Zuletzt führte Marc eine turbulente Beziehung mit Verena Kerth (44), die immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Doch Verena zog bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt auf dem Leipziger Opernball einen klaren Schlussstrich. "Für mich ist dieses Thema seit anderthalb Jahren erledigt", stellte die Moderatorin unmissverständlich gegenüber Promiflash klar. Weitere Kommentare werde es ihrerseits nicht mehr geben. Ihr Ziel: endlich Ruhe und Abstand von der öffentlichen Auseinandersetzung mit ihrem Ex.

gbrci / Future Image / ActinPress Marc Terenzi, Sänger

Instagram / marc_terenzi Foto eines Snacktellers (geschossen von Marc Terenzi)

Instagram / priscilladilauraofficial Foto eines Snacktellers (geschossen von Priscilla DiLaura)

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi, ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer