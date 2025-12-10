Calvin Kleinen und Charlotte Würdig moderieren geheime Show

Eine Überraschung auf Teneriffa! In einem Wohnwagen sitzt Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33), geschniegelt und gestriegelt, und spricht über eine vermeintliche Show namens "Bro Island". Laut Calvin ist er der Moderator dieses Männerformats – doch Moderatorin Charlotte Würdig (47) macht ihm bei einem Überraschungsbesuch einen Strich durch die Rechnung: "Bro Island gibt es gar nicht! Und du bist eigentlich auch nur ein Fake-Moderator." Die Überraschung ist groß, denn Charlotte hat ganz andere Pläne. "Du bist aber trotzdem mein Co-Moderator", verkündet sie in einem Video, das RTL auf Instagram veröffentlichte, und hütet weiterhin das Geheimnis um den wahren Namen ihrer geplanten Show.

Während genaue Details zum neuen gemeinsamen Projekt von Charlotte und Calvin noch unter Verschluss bleiben, steht eines fest: 2026 wird das Duo seine gemeinsame Premiere feiern. Bis dahin bleibt es spannend, denn Charlotte und Calvin sind bekannt für ihre Schlagfertigkeit und ihr Talent, das Publikum zu unterhalten. Die einstige Sido (45)-Partnerin genießt derzeit Erfolge mit ihrem Podcast "The Real Ex-Wives", den sie wöchentlich mit Georgina Stumpf moderiert. Calvin hingegen sorgt bei Ex On The Beach auf RTL+ für Unterhaltung. Beide sind also schon jetzt fester Bestandteil der Streaming-Plattform, auf der auch ihre neue Show erscheinen wird.

Charlotte Würdig, die Mutter zweier Kinder, ist in der deutschen Fernsehlandschaft durch ihre offene und humorvolle Art längst etabliert. Calvin Kleinen wiederum hat sich vor allem in Formaten wie Temptation Island einen Namen gemacht und zeigt sich sowohl als Reality-Star als auch als Musiker vielseitig. Trotz des Altersunterschieds scheinen die Chemie und Harmonie zwischen Charlotte und Calvin zu stimmen – das könnte ein Erfolgsgarant für ihr gemeinsames Projekt sein. Beide beweisen regelmäßig, dass sie keine Angst vor klaren Aussagen haben, ein Talent, das sicherlich in ihrer neuen Moderationsaufgabe zur Geltung kommen wird.

