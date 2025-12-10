Der Sommerhaus-Star Dominik Schmitt hat heimlich geheiratet

Heimlich und mit viel Herz hat Dominik Schmitt in Kapstadt Ja gesagt – und zwar zu Blagovest Manyov. Der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner feierte seine Traumhochzeit fernab der großen Bühne, im Kreis von nur 20 Gästen. Auf einem historischen Weingut, umgeben von Reben und Bergkulisse, gaben sich der Künstler und der Flugbegleiter das Eheversprechen. "Die Hochzeit ist das i-Tüpfelchen unserer Beziehung", schwärmte Dominik gegenüber Bild. Gefeiert wurde mit Familie und engen Freunden – familiär, persönlich und genau so, wie es sich das Paar gewünscht hatte. Der Zeitpunkt blieb bewusst diskret, die Kulisse war dafür umso eindrucksvoller.

Zum Look des Paares gab es eine besondere Geschichte: Dominik trug eine maßgeschneiderte Mischung aus Anzug und Kleid, entworfen von einer befreundeten Designerin. Der Stoff dafür kam aus Indien, die Idee lieferte der Bräutigam selbst. Auch Blagovest erschien in einem eigens gefertigten Anzug. Nach dem Sektempfang vor der Location folgte eine freie Trauung, die viele zu Tränen rührte. "Als meine Oma ihre Rede hielt, habe ich geweint wie ein Schlosshund", erzählte Dominik im Interview mit dem Blatt. Danach zog die Gesellschaft auf eine Dachterrasse, wo ein südafrikanisches Menü serviert wurde: Bobotie als Vorspeise, Springbock-Steak zum Hauptgang, dazu eine regionale Torten-Spezialität. Getanzt wurde bis in die Nacht, die Tage danach nahm das frischvermählte Duo entspannt.

Kapstadt ist für die beiden mehr als eine Kulisse: Kurz nach Dominiks Trennung von Lars Steinhöfel (39) fanden er und sein Ehemann zusammen, vor einem Jahr hielt Blagovest am Strand um seine Hand an. Schon im Dezember 2024 verriet der Realitystar im Interview mit Promiflash, wie besonders Südafrikas Hauptstadt für das Paar ist. "Für uns gibt es nur einen Ort, wo wir heiraten wollen – und das ist Kapstadt", stellte er klar und ergänzte voller Vorfreude: "In einem Weingut im Kolonialstil, ganz in Weiß und intim, umgeben von Weinreben. Am besten mit ein paar afrikanischen Tieren im Hintergrund."

Privat / Dominik Schmitt Blagovest Manyov und Dominik Schmitt in Kapstadt

Instagram / monsieur_mo_mo Dominik Schmitt, Ex-"Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

Privat / Dominik Schmitt Blagovest Manyov und Dominik Schmitt

