"Shopaholic"-Autorin Sophie Kinsella stirbt mit 55 Jahren

Die Bestsellerautorin Sophie Kinsella ist im Alter von 55 Jahren verstorben. Ihre Familie bestätigte die Nachricht nun in einem emotionalen Statement auf Instagram. Darin heißt es, sie sei "friedlich" gestorben, umgeben von Familie, Musik und all den Dingen, die sie liebte. Die britische Schriftstellerin, deren bürgerlicher Name Madeleine Sophie Wickham war, litt seit 2022 an einem aggressiven Hirntumor, bekannt als Glioblastom. Ihre überaus erfolgreiche "Shopaholic"-Buchreihe, die die Abenteuer der charmanten Rebecca Bloomwood erzählt, brachte der Autorin weltweiten Ruhm ein.

Trotz ihrer schweren Krankheit ließ Sophie ihre unerschütterliche Lebensfreude nicht verblassen und schenkte ihren Lesern im vergangenen Jahr noch ein besonderes Werk: ein teils autobiografisches Buch, in dem sie offen über ihren Weg mit der Krankheit sprach. Es bleibt eine Erinnerung an ihre bemerkenswerte Resilienz und ihren unerschütterlichen Geist. Im Statement der Familie wird auch ihre Dankbarkeit für ihre Karriere, Freunde und Familie betont: "Sie nahm nichts für selbstverständlich und war für all die Liebe zutiefst dankbar, die sie empfing." Mit dieser Haltung berührte sie unzählige Menschen.

Zwar hatte die Britin ihre schwere Diagnose bereits 2022 erhalten, doch weihte sie ihre Community erst im April 2024 auf Instagram ein: "Ich habe das bisher nicht mitgeteilt, weil ich sicherstellen wollte, dass meine Kinder die Nachrichten in der Privatsphäre hören und verarbeiten und sich an unsere 'neue Normalität' anpassen können." Trotz aller Herausforderungen zeigte sie sich damals noch hoffnungsvoll. "Im Moment ist alles stabil und ich fühle mich generell sehr gut, obwohl ich müde werde und mein Gedächtnis noch schlechter ist als vorher", teilte Sophie mit.

Instagram / sophiekinsellawriter Schriftstellerin Sophie Kinsella

Instagram / sophiekinsellawriter Sophie Kinsella, Autorin

Getty Images Sophie Kinsella im Februar 2009