Nikola Grey holte seine Sachen aus Kim Virginias Wohnung

Nach Wochen des Schweigens zwischen Nikola Grey (29) und seiner Frau Kim Virginia Grey (30) gab es nun ein Wiedersehen. Wie der Reality-TV-Star in einer Instagram-Story mitteilte, traf er sich mit Kim, um persönliche Gegenstände aus dem gemeinsamen Haus abzuholen. Nikola erklärte: "Ich musste das machen, weil ich ganz bald zurück nach Deutschland gehe." Dabei betonte er, dass bei der Begegnung auch viel gesprochen worden sei. Für seine Fans fügte er noch hinzu, dass er hoffe, es gehe allen gut, bevor er allen einen schönen Tag wünschte.

Das Ehepaar hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, als Nikola sowohl die Wohnung in Dubai als auch Kim und die drei gemeinsamen Hunde nach einem Streit verlassen hatte. Während der Funkstille zwischen den beiden blieb unklar, ob und wann sie wieder Kontakt zueinander aufnehmen würden. Mit der aktuellen Social-Media-Story scheint Nikola jedoch zumindest vorübergehend eine Klärung herbeigeführt zu haben. Offen bleibt, ob das Treffen weitere Auswirkungen auf ihre Beziehung haben könnte.

Vor drei Tagen hatte Kim auf Instagram öffentlich gemacht, dass Nikola sich bei ihr gemeldet hatte. "Nikola hat sich übrigens bei mir gemeldet. Da ihr ja irgendwie doch in das Ganze mit reingezogen wurdet, ist es mir wichtig, dass ihr das wisst", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans. Mehr Details gab sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht preis, doch ihre Community wartete gespannt auf weitere Updates. Von einem Liebescomeback wollte der 29-Jährige jedoch nichts wissen: "Von meiner Seite aus nein."

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar