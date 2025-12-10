Dann kehrt "Euphoria" endlich mit der dritten Staffel zurück

Die dritte Staffel der Erfolgsserie Euphoria hat nun endlich ein Startdatum: Im April 2026 wird die neue Staffel bei HBO zu sehen sein. Eine genaue Angabe zum Tag steht noch aus, doch die Ankündigung sorgt bereits für Vorfreude bei den Fans. Die Produktion wurde im vergangenen Monat abgeschlossen, nach einer Pause von mehr als vier Jahren seit dem Ende der zweiten Staffel im Februar 2022. Die Serie, die für ihre intensiven Themen und starken schauspielerischen Leistungen bekannt ist, wird laut Deadline auch in der neuen Staffel wieder mit acht Episoden aufwarten.

Zendaya (29) kehrt in ihrer Emmy-prämierten Rolle als Rue Bennett zurück und wird erneut begleitet von Sydney Sweeney (28), Jacob Elordi (28), Hunter Schafer und weiteren bekannten Gesichtern aus den ersten Staffeln. Allerdings gibt es auch Veränderungen im Cast: Barbie Ferreira (28), die Kat Hernandez spielte, verabschiedet sich aufgrund kreativer Differenzen. Angus Cloud (†25), der Fezco darstellte, verstarb 2023. Zudem fehlt Storm Reid (22), die Rues Schwester Gia spielte. Für frischen Wind im Ensemble sorgen neue Hauptdarsteller wie Adewale Akinnuoye-Agbaje und Toby Wallace, während auch Sharon Stone (67) als Gaststar dabei sein wird.

"Euphoria" bleibt weiterhin ein Herzensprojekt von Schöpfer Sam Levinson, der wieder als Drehbuchautor, Regisseur und ausführender Produzent fungiert. Mit Zendaya, die ebenfalls als Produzentin tätig ist, wird die Serie auch in der kommenden Staffel ihre charakteristische Mischung aus packendem Drama und stilvoller Inszenierung beibehalten. Im Vorfeld sprach Sydney bereits über die tiefgreifenden Entwicklungen ihrer Figur Cassie und ließ erahnen, dass es in der neuen Staffel erneut intensiv zugehen wird. Fans dürfen sich also auf emotionale Höhen und Tiefen freuen, die den Erfolg der Serie seit jeher ausmachen.

Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

Getty Images Barbie Ferreira, Schauspielerin

Getty Images Sydney Sweeney, August 2025

