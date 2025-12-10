Kondom geplatzt: So reagieren Promihof-Emma und Tim Kühnel

In den neuesten Folgen von Der Promihof ging es kurz vor dem Finale heiß her – und zwar buchstäblich. Nach einer ausgelassenen Party, bei der unter anderem Cosimo Citiolo (44) blankzog und Jenny Grassl (25) deutlich zu tief ins Glas schaute, kam es bei Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel zu einem besonders pikanten Moment. Die beiden Reality-TV-Stars, die während der Party immer inniger wurden, teilten zunächst eine Dusche, bevor sie schließlich gemeinsam im Bett landeten und Sex hatten. Doch der Höhepunkt der Nacht endete mit einem Schreck: Das Kondom platzte. Emma und Tim lagen mit weit aufgerissenen Augen im Bett, Emma hielt sich geschockt die Hand vor den Mund.

Im Einzelinterview schilderte Emma die ungünstige Situation offen: "Das kannst du doch keinem erzählen, das ist so dumm und dann bin ich hier auch noch. Fuck, was machen wir jetzt." Tim zeigte ihr schließlich das beschädigte Kondom – und auch im Promihof wird auf das Gummi gezoomt. Die Influencerin behauptete, dass "voll das Loch" zu sehen war. Emma, sichtlich beschämt, gab zu: "Mir ist das noch nie in meinem ganzen Leben passiert." Um die Sache schnell zu klären, suchten die beiden das Sprechzimmer auf und baten um die "Pille danach". Ihre Verlegenheit konnten die zwei kaum verbergen: Während des Gesprächs verbarg Emma ihr Gesicht vor Scham hinter Tim, beide kicherten nervös.

Emma und Tim hatten sich erst im Verlauf der Show immer näher kennengelernt. Nach anfänglichem Zögern schwärmte Emma zuletzt von der tiefen Verbindung zwischen ihnen: "Tim und ich, das ist schöner als nie zuvor. Wir sind inniger. Wir genießen das beide." Für ihren Flirtpartner war sie aber nicht die einzige Lady in der Gameshow. Er knutschte in den ersten Episoden noch mit Reality-Frischling Ina Kina. Auch als Emma für kurze Zeit das Format verlassen musste, fing es an, zwischen Tim und Ina erneut zu knistern.

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Der Promihof"

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Der Promihof"

RTLZWEI Tim Kühnel, Ina Kina und Emma Fernlund bei "Der Promihof"