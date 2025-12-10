Holly Hagan bricht ihr Schweigen über Schwester Darcis Tod

Holly Hagan (33) hat unter Tränen über den Tod ihrer Schwester Darci gesprochen und einen Moment beschrieben, der sie bis heute verfolgt. Die Reality-TV-Bekanntheit erzählte, dass Darci im Oktober nach einer Nacht im Warehouse Project in Manchester verstarb, nachdem sie in einen Drink MDMA-Pulver (Ecstasy) gemischt hatte. Im Gespräch mit Paul C. Brunson von "Married At First Sight" sagte Holly laut Mirror, sie bereue, Darci an diesem Abend nicht geschrieben zu haben. "Irgendetwas war an diesem Abend, und ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Ich wünschte, ich hätte ihr geschrieben, denn wir wissen, wie das Warehouse Project ist", erklärte sie. Und weiter: "Ich weiß nicht, warum ich nicht daran gedacht habe, ihr zu schreiben und zu fragen, was machst du heute Abend, sag mir Bescheid, lass mich dich ein wenig begleiten", sagte Holly unter Tränen.

Holly schilderte, dass Darci laut Freunden an dem Abend erstmals pulverförmiges MDMA bestellt und "eine Menge aus dem Beutel" in ihr Getränk geschüttet habe. Kurz darauf sei ihr übel geworden, dann brach sie an der Bar zusammen. Sanitäter brachten sie umgehend ins Krankenhaus. Holly lobte das Rettungsteam für die schnelle Hilfe, erzählte aber auch von den erschütternden Szenen in der Klinik. 48 Stunden nach der versehentlichen Überdosis verlor Darci nach einem Herzstillstand ihr Leben. Ein Scan habe bestätigt, dass Darci hirntot war, es habe keine Behandlungsmöglichkeit mehr gegeben. "Meine Schwester, gerade einmal 19, in diesem Krankenhausbett liegen zu sehen, war einfach nur schrecklich", erzählte die trauernde Schwester in einem Gespräch mit Daily Mail. Holly beschrieb Schläuche, Kanülen und Blutungen an ihrer Schwester, deren Anblick sie völlig mitnahm. Als letzte Geste für Darci sei sie nachts losgefahren, um Pyjamas zu besorgen. Außerdem habe sie die Haare ihrer kleinen Schwester mit den teuren Extensions gebürstet, "damit meine Mam keine Knoten sieht", führte Holly weiter aus.

Darcis Tod hinterlässt eine klaffende Lücke in Hollys Leben. Die Influencerin hatte zuvor öffentlich gemacht, wie nah sie und Darci sich standen und wie sehr der Verlust sie "traumatisiert" habe. Die Britin, die gerade mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, beschreibt ihre Familie in Interviews stets als zentralen Ankerpunkt. Ihre bisherigen Statements zeigen, dass sie in dieser schweren Zeit vor allem auf den Zusammenhalt ihres Umfeldes bauen kann. Mit mutigen Worten betont Holly seit dem Tod ihrer Schwester immer wieder, wie wichtig es ihr ist, diese Erfahrung zu teilen, um andere über die Gefahren des Drogenkonsums bewusst aufzuklären.

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrer kleinen Schwester Darci

Instagram / darciirosee Darci Rose und ihre Schwester Holly Hagan

