Fans vermuten: Ismet Atli ist mit Verena Kerth durchgebrannt

Kader Loth (52) und Ismet Atli (55) gehen endgültig getrennte Wege! Nach einer turbulenten Beziehung ist jetzt anscheinend Schluss – und das gleich mit einem Paukenschlag. Laut der 52-Jährigen hat sich ihr Ex nämlich bereits einer neuen Frau zugewandt – einer prominenten Blondine soll der Unternehmer verfallen sein. Wie die Frau heißt, verrät sie zunächst nicht. Doch genau diese Geheimnistuerei sorgt jetzt für Spekulationen auf Instagram, die vor allem einen bekannten Namen ins Rampenlicht rücken: Verena Kerth (44). Viele User vermuten, dass die Moderatorin die neue Frau an der Seite des Reality-TV-Darstellers sein könnte.

Unter einem entsprechenden RTL-Beitrag auf der Plattform häufen sich Kommentare wie "Musstet ihr auch direkt an Verena denken?" oder schlichtweg nur "Verena Kerth". Einige tippen sogar darauf, dass es sich bei der neuen Frau um Giulia Siegel (50) handeln könnte, was die Diskussionen weiter anheizt. Ob Verena oder Giulia, eines ist sicher: Fans warten gespannt auf eine offizielle Bestätigung. Für beide Damen gilt jedoch, dass sie sich selbst bislang nicht zu den Spekulationen geäußert haben.

Dass es überhaupt eine neue Frau an Ismets Seite geben soll, enthüllte seine Ex Kader Loth selbst erst vor Kurzem im RTL-Interview. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin packte aus: "Isi ist ja inzwischen sowieso mit jemand anders durchgebrannt." Besonders spannend: Kader beschrieb die Unbekannte als "Blondine" mit "langen Beinen" und einer beeindruckenden Größe von 1,80 Metern. Auf die Frage nach der Identität ließ sie nur mit einem Augenzwinkern wissen: "Ich hoffe, sie hat 'ne Lebensversicherung, sonst wird sie zerlegt."

Anzeige Anzeige

IMAGO / Agentur Baganz Collage: Unternehmer Ismet Atli und TV-Star Verena Kerth

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Giulia Siegel, "Der Promihof"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Lot, TV-Stars

Anzeige