Ist Kader Loth nach Liebes-Aus mit Isi offen fürs Dating?

Die Beziehung zwischen Kader Loth (52) und Ismet Atli (54) ist nach vielen gemeinsamen Jahren zu Ende. Obwohl die beiden weiterhin als Geschäftspartner verbunden bleiben, ist ihre Liebesgeschichte offiziell vorbei. Bei der Premiere von "The Power" sprach Kader über ihren aktuellen Beziehungsstatus und machte dabei deutlich, dass sie momentan nicht bereit ist, eine neue Liebe zuzulassen. "Ich habe momentan keine Nerven für eine andere neue Beziehung", erklärte die TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash.

Stattdessen wolle sie sich zunächst auf sich selbst konzentrieren und die Vergangenheit hinter sich lassen. Die Beziehung zu Ismet, den sie nur zärtlich Isi nennt, habe viel Raum eingenommen und sie spüre jetzt den Wunsch, eigene Wege zu gehen. Kader erklärte weiter: "Ich habe zu viel für meine Beziehung aufgegeben. Mein eigenes Leben. Meine eigene Privatsphäre. Ich hab nur mit Isi Zeit verbracht." Nun wolle sie sich von allem lösen und ihre eigene Identität wiederentdecken – ein Prozess, der laut ihr nicht über Nacht zu bewältigen sei.

In ihrer außergewöhnlichen Karriere als Reality-TV-Star und Model hat Kader immer wieder Schlagzeilen gemacht. Ihr inzwischen beendetes Liebesglück mit dem Unternehmer Ismet schien lange Zeit stabil, doch offenbar haben sich ihre Lebenswege zuletzt auseinanderentwickelt. Freunde und Fans schätzen an Kader ihre Offenheit und ihre Fähigkeit, schwierige Phasen zu reflektieren. Auch bei öffentlichen Auftritten zeigt sie sich stets stilbewusst und dem Rampenlicht gewachsen. Jetzt steht jedoch ein neuer Lebensabschnitt an, in dem sie selbst im Mittelpunkt ihres Lebens stehen will.

Getty Images Kader Loth im Juli 2024

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024

Promiflash Kader Loth bei der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin