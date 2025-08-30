Kader Loth enthüllt: Ist ein Liebescomeback mit Isi möglich?

Kader Loth (52) und Ismet Atli (54) haben ihre Liebesbeziehung beendet, bleiben jedoch weiterhin als Geschäftspartner verbunden. Bei der Premiere der Show "The Power" äußerte sich die Reality-TV-Darstellerin gegenüber Promiflash zu ihrer aktuellen Beziehungssituation. Über ihren Ex-Partner sagte Kader: "Ich würde ihn jetzt nicht richtig aus meinem Leben raus haben wollen, weil ich ihm als Mensch vertraue." Dennoch sieht sie wenig Hoffnung auf ein Liebescomeback, da die Ehe ihrer Meinung nach irreparabel sei: "Aber was die Beziehung angeht: Ja, ich glaube, wir haben alles kaputt gemacht."

Trotz der Trennung arbeiten Kader und Ismet weiterhin erfolgreich zusammen. Kader machte deutlich, dass sie ihr Vertrauen in Ismet als Geschäftspartner und Mensch nicht verloren habe. Für ihr Geschäft sei er unersetzlich, da ein Nachfolger bislang nicht in Sicht sei. "Beruflich begegnen wir uns immer auf Augenhöhe, und das ist auch gut so", erklärte sie. Ihre zwischenmenschliche Wertschätzung für Ismet bleibt somit ungebrochen, auch wenn sie ihre Zukunft nicht mehr als Liebespaar sieht.

Auch Ismet zeigte sich in einem Promiflash-Interview Anfang Juli bereits unsicher, ob sie als Paar einen Neubeginn wagen würden. "Ob wir da jetzt wirklich so liebestechnisch wieder richtig zueinanderfinden, das weiß ich nicht", gestand der Unternehmer damals und betonte dabei, wie wichtig das menschliche Miteinander für ihn sei. Die räumliche Trennung empfand er zu jener Zeit sogar als wohltuend: "Ein bisschen Freiheit ist eigentlich schon sehr, sehr gut, finde ich." Dennoch hielt er an einem kleinen Funken Hoffnung fest. "Ich glaube schon, dass wir uns zusammenraufen", zeigte Ismet sich damals noch ein wenig optimistisch.

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Ismet Atli und Kader Loth, 2024

AEDT / ActionPress Ismet Atli und Kader Lot, TV-Stars