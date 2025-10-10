Kader Loth packt aus: Ex Isi ist mit Blondine durchgebrannt

Nach 18 Jahren Beziehung ist zwischen Kader Loth (52) und Ismet Atli (55) endgültig Schluss. In einem Interview mit RTL machte der Reality-TV-Star jetzt deutlich, dass es kein Zurück mehr geben wird. Noch überraschender ist jedoch eine weitere Enthüllung: Ihr Ex-Partner, den sie liebevoll "Isi" nennt, soll bereits eine neue Frau an seiner Seite haben. "Isi ist ja inzwischen sowieso mit jemand anders durchgebrannt", erklärte Kader und ließ verlauten, dass es sich angeblich um eine prominente Dame handeln soll.

Weiterhin verriet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Details zu der möglichen neuen Liebe ihres Ex-Partners. "Es ist eine Blondine. Sie hat lange Beine und ist 1,80 Meter groß", beschrieb Kader die Unbekannte gegenüber dem Sender. Gleichzeitig zeigte sie sich besorgt und ließ ironisch anmerken: "Ich hoffe, sie hat 'ne Lebensversicherung, sonst wird sie zerlegt." Wer die Frau tatsächlich ist und ob es sich wirklich um eine Prominente handelt, bleibt jedoch offen.

Noch vor wenigen Wochen hatte sich Kader im Promiflash-Interview zu einem möglichen Liebes-Comeback geäußert. Die Reality-Diva betonte, dass sie trotz der Trennung im freundschaftlichen Kontakt bleiben möchte: "Ich würde ihn jetzt nicht richtig aus meinem Leben raus haben wollen, weil ich ihm als Mensch vertraue." Sie machte jedoch auch deutlich: "Aber was die Beziehung angeht: Ja, ich glaube, wir haben alles kaputt gemacht." Die Hoffnung auf eine Reunion war also damals schon gering.

Instagram / kader_loth Kader Loth und Ismet Atli, Realitystars

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Ismet Atli

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023