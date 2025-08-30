Kader Loth erklärt Liebeskrise mit Isi: "Hat Midlife-Crisis"

Reality-TV-Star Kader Loth (52) hat überraschend enthüllt, dass ihre Beziehung mit Unternehmer Ismet Atli (54) aktuell auf Eis liegt. Bei der Premiere zur Serie "The Power" erklärte Kader gegenüber Promiflash, dass die beiden zwar weiterhin geschäftlich verbunden seien, privat jedoch getrennte Wege gehen. "Unsere Beziehung ist nun mal auf Eis gelegt. Momentan, weil jeder sich in eine andere Richtung entwickelt hat", erklärte sie. Besonders Ismets Verhalten habe zuletzt zu Problemen geführt. Kader, die bereits in zahlreichen Trash-Formaten wie in Das Sommerhaus der Stars zu sehen war, ergänzte gewohnt unverblümt: "Ich bin über die Jahre ruhiger geworden. Bei ihm ist irgendetwas schiefgelaufen. Er hat eine Midlife-Crisis."

Doch es blieb nicht nur bei dieser Feststellung. Laut der ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmerin sei Ismet immer wieder laut und impulsiv geworden, was das Zusammenleben zunehmend erschwert habe. "Er ist mir zu laut und sehr, sehr aggressiv geworden, also energisch geworden, sehr impulsiv geworden", erklärte der Realitystar weiter. Dass sich das einstige Paar, das sich 2017 nach fast zehn Jahren Beziehung das Ja-Wort gab, in unterschiedliche Richtungen entwickelte, hätte dabei wie eine Art Katalysator für die Krise gewirkt. Details zur Zukunft ihrer geschäftlichen Zusammenarbeit ließ Kader jedoch unkommentiert – dabei hatten die beiden, die noch Ende letzten Jahres gemeinsam bei den Reality Awards auftraten, ihre Partnerschaft in der Vergangenheit doch oft auch in beruflicher Hinsicht gelobt.

Kader, die seit Jahren als schillernde Figur in der Entertainment-Welt bekannt ist, scheint aktuell den Fokus auf Ruhe und Stabilität zu legen. Über Ismet, den sie liebevoll "Isi" nennt, sprach sie in der Vergangenheit häufig in den höchsten Tönen. Umso überraschender wirkt nun die Distanz zwischen den beiden, die früher als unzertrennlich galten. Kader, die selbst immer wieder in verschiedenen Formaten für Aufsehen sorgte, betonte schon früher, wie wichtig ihr ein harmonisches Umfeld sei. Ob es für das Paar nochmal eine Zukunft gibt, bleibt abzuwarten. Ihren Durchbruch hatte Kader 2004 durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel der Reality-Show Big Brother. Bereits Ende der 90er-Jahre hatte sie als "Pet of the Year" des Männermagazins Penthouse erste mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

ActionPress/ Future Image Ismet Atli und Kader Loth bei der Premiere von "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch" in Berlin

RTL / René Lohse Ismet und Kader Loth bei "Temptation Island V.I.P." 2023

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars