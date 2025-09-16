Streit wegen Pupsen: Cosimo kämpft um Freundschaft mit Isi

In der Realityshow The Power sorgt ein heftiger Streit zwischen Ismet Atli (55), bekannt als Isi, und seinem einstigen besten Freund Cosimo Citiolo (44) für Aufsehen. Der Unternehmer ließ mit deutlichen Worten durchblicken, dass er sich nicht länger als Einheit mit dem Reality-TV-Star sehen möchte. "Das ist für mich absoluter Dreck", schimpfte Isi und kritisierte, dass er sich wegen Cosimos Verhalten vor den Kameras bloßgestellt fühle. Besonders ärgerte ihn das für Cosimo typische Pupsen, das dieser mit seiner Laktoseintoleranz entschuldigte. Was mit einer hitzigen Diskussion begann, gipfelte darin, dass Cosimo erklärte: "Dann rede nicht mehr mit mir, dann ist die Freundschaft getrennt."

Cosimo wehrte sich zunächst gegen die Kritik seines Freundes, ging dann aber doch auf Isi zu, um sich zu entschuldigen und die Freundschaft zu retten. "Ich hätte einfach gar nicht furzen sollen", räumte der deutsch-italienische Reality-Star ein und zeigte sich bereit, für die Beziehung zu kämpfen. Am Ende akzeptierte Isi die Entschuldigung, und die beiden versöhnten sich. Trotzdem blieb Isi bei seiner Position und stellte klar, dass er mehr Seriosität für wichtig hält. Die angespannte Situation sorgte für reichlich Gesprächsstoff im Haus und bei den Zuschauern.

Bereits in der Vergangenheit hatten Cosimos Auftritte bei "The Power" für Schlagzeilen gesorgt – sei es durch Streitereien oder durch unbedachte Kommentare. Besonders auffällig war auch Nadja Großmanns wenig schmeichelhafte Bemerkung über seinen Look, die zusätzliche Spannungen im Haus erzeugte. Für den als "Checker vom Neckar" bekannten Reality-TV-Star sind solche Auseinandersetzungen jedoch kein Neuland. Immer wieder scheint er in den Shows, an denen er teilnimmt, nicht nur mit seinen schrägen Einlagen, sondern auch mit Konflikten die nötige Aufmerksamkeit zu erlangen.

Collage: Joyn / Tan Nian Xing, Joyn / René Lohse Collage: Cosimo Citiolo und Ismet Atli

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

Joyn / Richard Hübner Cosimo Citiolo bei "Reality Backpackers"